Alberto F: "Vamos a ocuparnos de los pobres que dejó Macri"

La fórmula del Frente de Todos que integran el candidato a presidente, Alberto Fernández, y la candidata a vice, Cristina Fernández de Kirchner, cerró ayer su campaña en la ciudad de Mar del Plata con la presencia de todo el arco peronista nacional, entre ellos el gobernador, Gustavo Bordet. El mandatario llegó acompañado a esa ciudad balnearia junto a la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, y el candidato a senador nacional, Edgardo Kueider. En su discurso el exjefe de Gabinete rescató el valor de la unidad logrado por el peronismo y que se pudo plasmar en el acto realizado en La Pampa realizado el 17 de octubre. “Este no es un día cualquiera para mí, he trajinado mucho en la política argentina, pero tengo momentos únicos en mi memoria: el día que me crucé con Néstor (Kirchner) y el día que me reencontré con Cristina. Néstor, Cristina y yo nos encontramos un día sabiendo que la Argentina no podía seguir viviendo el oprobio que vivía... Néstor me dijo: ‘Alberto dejemos de ser el polo progresista de grupos conservadores, hagamos nosotros lo que tenemos que hacer, convoquemos nosotros a los argentinos y seamos nosotros los que levantemos la bandera del mejor progresismo”.

Fernández le dedicó tiempo a la situación de crisis socioeconómica del país y en ese marcó cuestionó las políticas del macrismo: “Como dijo (Raúl) Alfonsín vamos a aplicar la ética de la solidaridad. A aquel que se cayó al pozo vamos a tenderle la mano para que vuelva a estar con nosotros”, indicó el postulante durante el acto de cierre, para luego apuntar contra el Presidente de la Nación y asumir el compromiso de luchar contra la pobreza desde el inicio de su posible gestión. “Desde el primer día vamos a ocuparnos de sacar del lugar en el que han quedado a los 5 millones de pobres que Macri ha dejado”, afirmó.

En dos momentos del acto a Fernández se le llenaron los ojos de lágrimas. El primero fue cuando la candidata a intendenta de General Pueyrredón, Fernanda Raverta, pidió: “Homenajear a Néstor Kirchner el domingo cuando vayamos a votar”, y el segundo cuando Cristina recordó su rol clave en el gobierno de su esposo: “Alberto fue el jefe de Gabinete del proyecto político que le devolvió la dignidad a los argentinos en el 2003, del gobierno que le pagó al FMI la deuda que arrastrábamos desde 1957 y el del que comenzó a reconstruir el salario”. Al momento de su alocución, la expresidenta dijo: “No estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando un ciclo histórico que debe hacer que la Patria no vuelva a caer en manos del neoliberalismo”. Y, finalmente, agregó: “Queremos evitarles el dolor a los argentinos y por eso estamos todos juntos aquí. Nunca más a estas políticas”.

Otro de los oradores fue el candidato a gobernador por Buenos Aires, Axel Kicillof, quien pidió desterrar el modelo neoliberal en la Argentina.

Bordet en “La Feliz”

El gobernador Bordet consideró que para Entre Ríos “es clave” un triunfo de Fernández: “Porque comparte el mismo proyecto político y una visión de la gestión, lo cual resulta muy importante. Tener un presidente que tiene la misma sintonía y la misma línea de acción y pensamiento, significa que vamos a poder generar muchas acciones de gobierno que no logramos hacer en estos cuatro años y que todo lo que hicimos lo podemos multiplicar”.

En la misma lectura el mandatario reflexionó: “Es necesario devolver la esperanza a muchas personas que hoy realmente no la están pasando bien. Hay argentinos que han caído debajo de la línea de pobreza, todos los indicadores son negativos, no hay absolutamente nada que pueda rescatarse. Hay una gran tarea que nos tendremos que dar en el futuro, trabajando en conjunto, sin egoísmos y con actitud convocante. Sin dudas esto es lo que viene a partir del domingo y por eso las expectativas son muy buenas”.

Asimismo sostuvo: “Era necesario tener un mensaje convocante a futuro para reconstruir la Argentina, que realmente está muy complicada, no solo por los indicadores negativos, sino también por la desintegración social que ha ocurrido durante estos años. Nosotros tenemos expectativa de poder transitar los próximos cuatro años con un proyecto de país que nos permita crecer, desarrollarnos, pero también incluir socialmente. Creo que son las consignas más importantes para los años que se avecinan”. En La Feliz, Bordet se mostró junto a la ministra Stratta y el candidato legislativo, Kueider.