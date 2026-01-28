Agredieron al ministro de Gobierno de Santa Fe

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastía, fue agredido y amenazado por un hombre. El atacante fue identificado pero aún no detenido.

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastía, fue agredido y amenazado por un hombre. El atacante fue identificado pero aún no detenido.

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastía, fue víctima de una agresión en la noche del martes en inmediaciones de la Casa de Gobierno, en el barrio Sur de la ciudad. El atacante fue identificado por la Policía, aunque hasta el momento no fue detenido.

Según consignó UNO Santa Fe , el episodio ocurrió alrededor de las 21.30, cuando Bastía se dirigía a tomar un café. En la zona de General López al 2600, un hombre lo abordó de manera sorpresiva, lo habría tomado del cuello y lo amenazó verbalmente.

Santa Fe: hasta los saquitos de té fueron robados en la parada de la Línea 8

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

Tras el hecho, el funcionario provincial, de 60 años, radicó la denuncia correspondiente. Efectivos de la Policía de Santa Fe realizaron un operativo en la zona, lograron identificar al agresor, aunque no pudieron dar con su paradero.

Asistencia médica

Bastía fue trasladado a Medicina Legal, donde el médico de turno no constató lesiones, por lo que no fue necesaria una derivación hospitalaria.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Estación Policial Sur, y la causa fue caratulada, en principio, como “agresión sin lesión”.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, que aún no fueron confirmados oficialmente, uno de los agresores sería empleado de la Casa de Gobierno y habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del ataque.