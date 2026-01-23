Afirman que los homicidios dolosos bajaron un 17% entre 2023 y 2025

El Ministerio de Seguridad informó que los homicidios dolosos mostraron una baja del 17% entre 2023 y 2025 y destacó que la reducción se debe a la implementación del Plan 90-10. Se trataría de la tasa más baja de la historia.

El porcentaje refleja que 1.705 personas fueron víctimas de asesinatos el año pasado, lo que representa un descenso del 17% respecto a 2023, año donde se reportaron 2.047 damnificados.

Asimismo, durante el año pasado se registró una baja del 3,7 por ciento contra 4,4 de 2023, cuando asumió la gestión libertaria en el gobierno. Se trata de la tasa más baja de la historia, según los datos proporcionados por la cartera encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva.

Seguridad

“Se redujo el área donde se concentra el 90% de los homicidios en 0,8% del territorio nacional. Pasamos de 193 municipios en 2023 a 180 en 2025”, remarca el escrito. Monteoliva explicó que “el 70 % de la reducción de homicidios en todo el país estuvo en las provincias del Plan 90-10”, al tiempo que el Plan Bandera reflejó un impacto del 22% en la ciudad de Rosario respecto a 2024. Por su parte, se registraron 1.007 robos agravados y simples, mientras que el año pasado hubo 798 (20,8%) cada 100.000 habitantes.