Uno Entre Rios | El País | Homicidios

Afirman que los homicidios dolosos bajaron un 17% entre 2023 y 2025

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que 1.705 personas fueron víctimas de homicidios el año pasado.

23 de enero 2026 · 13:34hs
Afirman que los homicidios dolosos bajaron un 17% entre 2023 y 2025

Afirman que los homicidios dolosos bajaron un 17% entre 2023 y 2025

El Ministerio de Seguridad informó que los homicidios dolosos mostraron una baja del 17% entre 2023 y 2025 y destacó que la reducción se debe a la implementación del Plan 90-10. Se trataría de la tasa más baja de la historia.

El porcentaje refleja que 1.705 personas fueron víctimas de asesinatos el año pasado, lo que representa un descenso del 17% respecto a 2023, año donde se reportaron 2.047 damnificados.

Murió Valentín, el bebé de Corrientes que esperaba un trasplante de corazón.

Murió Valentín, el bebé de Corrientes que esperaba un trasplante de corazón

Argentina alcanzó en 2025 récord de exportaciones agroindustriales en toneladas

Argentina alcanzó en 2025 récord de exportaciones agroindustriales en toneladas

Asimismo, durante el año pasado se registró una baja del 3,7 por ciento contra 4,4 de 2023, cuando asumió la gestión libertaria en el gobierno. Se trata de la tasa más baja de la historia, según los datos proporcionados por la cartera encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva.

LEER MÁS: Femicidios en 2025: hubo 247 hechos y Entre Ríos registra una tasa baja de incidencia

Seguridad

“Se redujo el área donde se concentra el 90% de los homicidios en 0,8% del territorio nacional. Pasamos de 193 municipios en 2023 a 180 en 2025”, remarca el escrito. Monteoliva explicó que “el 70 % de la reducción de homicidios en todo el país estuvo en las provincias del Plan 90-10”, al tiempo que el Plan Bandera reflejó un impacto del 22% en la ciudad de Rosario respecto a 2024. Por su parte, se registraron 1.007 robos agravados y simples, mientras que el año pasado hubo 798 (20,8%) cada 100.000 habitantes.

Homicidios año datos Seguridad
Noticias relacionadas
A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, símbolo de la libertad de prensa.

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, símbolo de la libertad de prensa

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Un informe técnico de los trabajadores viales advierte que el 70% de las rutas nacionales está deteriorada por la parálisis de la obra pública. El detalle, ruta por ruta

Trabajadores viales advierten: 70% de las rutas nacionales están en pésimo estado por falta de obras

fallecio la madre del soldado carrasco cuyo crimen puso fin al servicio militar obligatorio en argentina

Falleció la madre del soldado Carrasco cuyo crimen puso fin al servicio militar obligatorio en Argentina

Ver comentarios

Lo último

Joven pareja busca volver a su casa en Santa Elena

Joven pareja busca volver a su casa en Santa Elena

Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Murió Valentín, el bebé de Corrientes que esperaba un trasplante de corazón

Murió Valentín, el bebé de Corrientes que esperaba un trasplante de corazón

Ultimo Momento
Joven pareja busca volver a su casa en Santa Elena

Joven pareja busca volver a su casa en Santa Elena

Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Murió Valentín, el bebé de Corrientes que esperaba un trasplante de corazón

Murió Valentín, el bebé de Corrientes que esperaba un trasplante de corazón

Falleció Jorge Franco, histórico dirigente del fútbol de Rosario del Tala

Falleció Jorge Franco, histórico dirigente del fútbol de Rosario del Tala

Enersa proyecta un Parque Solar en Aldea Brasilera

Enersa proyecta un Parque Solar en Aldea Brasilera

Policiales
Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Ovación
Falleció Jorge Franco, histórico dirigente del fútbol de Rosario del Tala

Falleció Jorge Franco, histórico dirigente del fútbol de Rosario del Tala

De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez

De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

La provincia
Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Enersa proyecta un Parque Solar en Aldea Brasilera

Enersa proyecta un Parque Solar en Aldea Brasilera

Arte Joven tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Arte Joven tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Comenzó el mantenimiento y renovación de Alameda de la Federación

Comenzó el mantenimiento y renovación de Alameda de la Federación

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Playa en el Thompson

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Playa en el Thompson

Dejanos tu comentario