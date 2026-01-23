Uno Entre Rios | Policiales | Gualeguaychú

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Un joven de 27 años que estaba preso en la Unidad Penal 9 “Granja El Potrero” de Gualeguaychú fue hallado muerto en la jornada de este viernes.

23 de enero 2026 · 22:44hs
Un joven de 27 años que estaba preso en la Unidad Penal 9 “Granja El Potrero” de Gualeguaychú fue hallado muerto en las últimas horas dentro de su celda. Fuentes judiciales le confirmaron a Ahora que, si bien todo indica que se trató de un fallecimiento por causas naturales, se hará una autopsia para confirmarlo.

Detalles del hecho en Gualeguaychú

El deceso fue confirmado en las últimas horas. El interno, identificado como Dante Oroño, fue localizado sin vida a primera hora de este viernes por personal de la unidad penitenciaria.

Había sido derivado desde Paraná a fines de noviembre y estaba recluido de forma preventiva, luego escaparse de una prisión domiciliaria e intentar robar. El joven sostuvo, en ese momento, que lo había hecho de forma desesperada, dado que no tenía para comer.

De acuerdo a lo informado a este medio por fuentes cercanas a la investigación, pese a que todo da cuenta de una muerte natural, el protocolo en estos casos obligatoriamente indica que debe hacerse una autopsia. Aún no se sabe si será en Gualeguaychú o en Oro Verde.

Oroño tenía 27 años y tomaba medicación para la epilepsia. Vivía en una situación de extrema vulnerabilidad en Paraná, junto a su pareja.

