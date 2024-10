Uruguay elige al sucesor de Luis Lacalle Pou: todos los candidatos

Este domingo los uruguayos también escogerán los 130 miembros del Parlamento bicameral y se pronunciarán sobre dos plebiscitos: acerca de una controvertida propuesta sindical para reducir la edad mínima de jubilación de 65 a 60 años y prohibir los planes de pensiones privados, y otro para permitir los allanamientos nocturnos de la policía a los hogares.

Los candidatos

Yamandú Orsi, Frente Amplio

Yamandú Orsi es profesor de Historia. Se convirtió en intendente de Canelones en 2015 y en 2020 renovó el mandato en la comuna con 180.200 votos canarios. Antes ejerció durante diez años la secretaría general de la intendencia. Forma parte del Movimiento de Participación Popular (MPP) desde 1989 y en 2004 fue elegido primer suplente de Diputados por la lista 609. Su precandidatura fue apoyada por el MPP, Convocatoria Seregnista Progresistas, la Vertiente Artiguista -el sector del presidente del FA, Fernando Pereira-, el espacio conformado por PAR (Participar, Articular, Redoblar) y El Abrazo, Propuesta Artiguista, Compromiso Frenteamplista, La Patriada -un sector que se propone atraer votantes blancos, colorados y cabildantes-, Participación Acción Integración Social, Fuerza 939, No Te Rindas y el Espacio Ser. Con 247.295 votos (casi 60% del total), se convirtió en el candidato único del Frente Amplio (FA) y completó la fórmula presidencial con Carolina Cosse.

Yamandu.jpg..webp

Álvaro Delgado, Partido Nacional

Álvaro Delgado es veterinario, se recibió en 1995 y, durante sus años de estudio, fue militante en la Corriente Gremial Universitaria (CGU). En 1999 lo designaron inspector general del Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entre 2005 y 2010 fue diputado por Montevideo y fue reelecto en 2009, año en el que adhirió a Aire Fresco, agrupación política fundada por el presidente Luis Lacalle Pou. En el período 2015-2020 fue senador de la República. Finalmente, el 1° de marzo de 2020 renunció a su banca en el senado obtenida en las elecciones de 2019 para ser secretario de Presidencia del gobierno de la coalición. Se mantuvo en este último cargo hasta diciembre de 2023, cuando decidió dedicarse a promover su precandidatura por el Partido Nacional (PN) “a tiempo completo”. En junio ganó las elecciones internas del Partido Nacional con casi 75% de los votos y eligió a Valeria Ripoll, exdirigente sindical de Adeom, como candidata a la Vicepresidencia.

Alvaro Delgado.jpg..webp

Andrés Ojeda, Partido Colorado

Andrés Ojeda es un abogado de 40 años. Se unió a filas coloradas en 2004, dos años después de iniciar sus estudios en derecho en la Universidad de la República (Udelar). Fue edil por Montevideo entre 2010 y 2015, y en la última campaña electoral se integró a Ciudadanos -el sector de Ernesto Talvi-. Fue el primer suplente de Laura Raffo en la candidatura a intendenta del departamento y en este período de gobierno fue el representante del Partido Colorado (PC) en la mesa interpartidaria en la que se trabajaron propuestas sobre seguridad pública. Fue electo candidato único del PC en una interna con seis precandidatos y completó la fórmula presidencial con Robert Silva -expresidente del Codicen-.

ojeda.jpg

Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto

Guido Manini Ríos fue comandante en jefe del Ejército entre 2015 y 2019, cuando fue cesado por el presidente Tabaré Vázquez. En 2018 se creó Cabildo Abierto (CA) y, según reconoció en el libro Manini, el comandante sin jefe, de Fernando Amado, el senador trabajó por la creación del partido mientras ocupaba su cargo en el Ejército, lo que implicaría una violación a la Constitución.

En las elecciones de 2019, el partido irrumpió en el escenario político y Guido Manini Ríos fue electo senador de la República. Al igual que en 2019, CA no tuvo elecciones internas y eligió a Manini Ríos como su candidato. Su candidata a la vicepresidencia es la médica y funcionaria del Ministerio de Salud Pública, Lorena Quintana, del sector Encuentro Nacional Cristiano -uno de los cuatro grupos de CA-.

manini rios. jpg.webp

Gustavo Salle, Identidad Soberana

Gustavo Salle es abogado penalista. Estuvo afiliado al Frente Amplio hasta 2005 y al Partido Verde Animalista, con el que fue candidato a la presidencia en 2019. En mayo de 2023 conformó su propio partido, Identidad Soberana (IS), presentado como la única fuerza política defensora de la familia, la libertad y la soberanía nacional. Además, el IS pretende luchar contra la “cleptocorporatocracia” -término popularizado por Salle-, el nuevo orden mundial y la agenda 2030. La candidata a la vicepresidencia de Salle es Marita Canoniero, actual presidenta de IS.

salle. jpg.webp

Pablo Mieres, Partido Independiente

Pablo Mieres fue ministro de Trabajo y Seguridad Social del gobierno de la coalición. Mieres es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Udelar, y dio clases en carreras de grado y posgrado en esa institución y en la Universidad Católica del Uruguay (UCU). En la UCU fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación y director de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Fue secretario general de la Juventud Demócrata Cristiana entre 1983 y 1990. En 1995 y 1996 se desempeñó como director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Entre 2000 y 2005 fue diputado por Montevideo. Fue presidente del Partido Independiente (PI) durante 15 años, desde 2005 hasta 2020. Entre 2015 y 2020 fue senador e integró la Comisión de Asuntos Laborales y Sociales del Senado. Para estas elecciones, el PI repite fórmula y Mónica Bottero es quien acompaña a Mieres en su candidatura.

mieres.jpg

Gonzalo Martínez, Asamblea Popular

Gonzalo Martínez es el candidato de Asamblea Popular (AP), lema que en esta instancia electoral representa la alianza entre Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores (PT) y el Frente de Trabajadores en Lucha. Martínez -con 34 años, el candidato más joven de estas elecciones- es estudiante del profesorado de Historia, militante del movimiento 26 de Marzo desde sus años de liceal y en el período 2015-2020 llegó al Parlamento como diputado suplente de Eduardo Rubio por AP. Martínez integra la fórmula de la alianza de izquierdas junto a la docente y dirigente del PT, Andrea Revuelta.

martinez.jpg

Eduardo Lust, Partido Constitucional Ambientalista

Eduardo Lust es abogado y profesor de Derecho Constitucional. Se integró a CA en las elecciones de 2019 y resultó electo diputado. En 2023 renunció al partido por desacuerdos con los proyectos de ley impulsados por este y con la intención de formar su propia agrupación ambientalista. Pese al pedido de CA de que renunciara a su banca, Lust se mantuvo en ella como diputado independiente. En diciembre de 2023 la Corte Electoral habilitó al Partido Constitucional Ambientalista y en las internas de junio consiguió el mínimo necesario para ser candidato. Lust compite junto con Luján Criado, abogada, escribana y docente de la Facultad de Derecho de la Udelar. Lust ya confirmó su apoyo al candidato del PN, Álvaro Delgado, en un eventual balotaje.

lust.jpg

César Vega, Partido Ecologista Radical Intransigente

César Vega es ingeniero agrónomo. En 2013 fundó el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) y en 2019 logró una banca en diputados, desde la cual apoyó la ley de urgente consideración del gobierno de coalición y se opuso a la vacunación por covid-19. Vega tiene un programa radial llamado El Ecologista. Su candidato a vicepresidente es Sergio Billiris, librero y candidato a la Intendencia de Montevideo en 2015 por el PERI.

cesar vega. jpg.webp

Guillermo Franchi, Por Los Cambios Necesarios

Guillermo Franchi es ingeniero agrónomo y productor agropecuario de Paso de los Toros. Fue vocero del movimiento Un Solo Uruguay (USU) hasta que lo abandonó y en enero de 2024 fue uno de los firmantes del acta fundacional del Partido por los Cambios Necesarios, agrupación formada en busca de respuestas del sistema político a sus demandas. Franchi integra la fórmula junto a Virginia Vaz, también referente de USU.

franchi. jpg.webp

Martín Pérez Banchero, Avanzar Republicano

Martín Pérez Banchero es abogado y fue dirigente del PC. Hasta 2021 se desempeñó como director de Turismo del gobierno de la coalición hasta que denunció al entonces ministro, Germán Cardoso, por exigirle que firmara compras directas a empresas. En julio de 2023 formó la agrupación colorada Rebeldes, que al poco tiempo se desarticuló. En febrero, junto a Daniel Isi, también excolorado y exsecretario general del PC en Canelones, Banchero formó Avanzar Republicano (AR), fuerza que defiende una ideología liberal y batllista. En abril la Corte Electoral habilitó al partido AR a presentarse en estas elecciones, consiguió el mínimo necesario para competir y definió que su fórmula fuera Banchero-Isi.

banchero.jpg

Fuente: La Diaria