Trump propone "limpiar" Gaza y enviar su población a Egipto y Jordania

Después de más de 15 meses de guerra en Gaza, el 19 de enero comenzó un frágil alto el fuego. Israel y Hamás se acusaron mutuamente este domingo de violar el acuerdo, un día después del canje de cuatro mujeres soldado israelíes por unos 200 prisioneros palestinos retenidos por Israel.

Trump comparó la Franja de Gaza devastada por la guerra y sumida en una grave crisis humanitaria, con un "sitio de demolición" y dijo haber hablado con el rey Abdulá II de Jordania sobre la situación. También dijo que hablará con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi.

"Hablamos de un millón y medio de personas, y simplemente limpiaremos todo eso. Saben, a lo largo de los siglos ha habido muchos, muchos conflictos en ese sitio y, no sé, algo tiene que pasar", dijo Trump el sábado a bordo del avión presidencial. "Me gustaría que Egipto tome gente y me gustaría que Jordania tome gente", agregó, sugiriendo un desplazamiento de habitantes de Gaza que podría ser "temporal o a largo plazo".

Rechazo a la propuesta de Trump

Según Basem Naim, miembro de la oficina política de Hamás, los palestinos "harán fracasar" la propuesta estadounidense "como ya han hecho fracasar todos los proyectos de desplazamiento durante décadas".

La Yihad Islámica, otro movimiento armado en Gaza aliado de Hamás, consideró que las declaraciones de Trump alientan "crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad" en Gaza, donde la gran mayoría de los 2,4 millones de habitantes han sido desplazados por la guerra, a menudo varias veces.

En Jordania rechazaron de plano la idea de Trump. El ministro jordano de Relaciones Exteriores reiteró el "rechazo" de su país a un "desplazamiento forzado" de palestinos. "Nuestro rechazo al desplazamiento de los palestinos es firme y no cambiará. Jordania es para los jordanos y Palestina es para los palestinos", afirmó Ayman Safadi.