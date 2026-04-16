Trump anuncia que Israel y Líbano iniciarán un alto el fuego de 10 días

El alto el fuego entre Israel y Líbano regirá desde llas 18 de este jueves en la Argentina, según confirmó el presidente de los Estados Unidos.

Israel y el Líbano acordaron este jueves un alto el fuego de 10 días, según lo anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras sus conversaciones telefónicas con los líderes de ambos países. Regirá desde las 18 horas Argentina.

El alto el fuego regirá desde las 17:00 hora del este de los Estados Unidos (las 18:00 en la Argentina de este jueves), precisó Trump.

Israel y El Líbano inician conversaciones en Washington para buscar el fin de la guerra

"Acabo de tener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m., hora del este", escribió Trump en Truth Social.

¿Fin de la guerra?

El mandatario añadió: "He dado instrucciones al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin' Caine, para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera".

Delegaciones de ambas partes estuvieron conversando en Estados Unidos la posibilidad de una tregua, según informes de la agencia de noticias Xinhua. Inmediatamente después de conocida esta novedad, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que convocará al gabinete de seguridad para una reunión telefónica urgente este jueves por la noche, en la que se analizará la cuestión.

Así lo informó la cadena estatal israelí Kan TV News después del anuncio de Trump; el tema, interesa a Irán, porque supedita el plan de paz con Estados Unidos al cese de las hostilidades en el Líbano.