Revelan como murió la fisicoculturista argentina en Brasil

Su sobrina, Daniela Yael Colla, escribió un posteo en Facebook confirmando la noticia y solicitando ayuda financiaria para despedir a su tía. "No iba a publicar nada todavía pero lamentablemente hoy nos despertamos con esta triste noticia de que Johanna Rulitos Joha Sole falleció. Pido por favor que no estén preguntando que le paso por que hasta que no le hagan la autopsia no vamos a saber bien. Ella había ido a Brasil a competir y por el fin de semana largo mucho no se puede hacer. Pido más que nada por sus dos Hijas y mi abuela".

fisicoculturista 1.jpg

Desde la IFBB, en tanto, compartieron un comunicado donde lamentaron la muerte de la atleta e informaron que falleció de muerte súbita. "Con hondo pesar nuestra institución debe informar que en la madrugada de hoy 8 de octubre la atleta Johana Colla mientras dormía ha sufrido un paro cardíaco. El personal médico del hotel y el Servicio Médico de Emergencia de Brasil realizaron más de una hora de reanimación que fue, lamentablemente, infructuosa. El médico actuante nos ha informado que fue una muerte súbita", sostuvieron. Asimismo, informaron que se ocuparán de los trámites legales y el acompañamiento a su pareja, quien se encontraba con ella en ese país.

Colla se quedó el sábado con el segundo puesto en su categoría, Womens Physique, y tras la obtención de la medalla subió un video en el que se la veía exultante. Además, recientemente Colla se había consagrado subcampeona argentina, en su categoría de culturismo, en un certamen que se desarrolló este año en Villa Carlos Paz.

fisicoculturista 2.jpg

La joven, quien daba clases de entrenamiento y fitness en su localidad natal, en los últimos días había subido un posteo en una de sus redes sociales, en el cual decía: "Paz y tranquilidad es lo que hoy necesita mi cuerpo y mente para dar lo mejor. Lo estoy logrando, ganando cada día una batalla contra mí misma".