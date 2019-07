Retiran implantes mamarios vinculados con un raro tipo de cáncer

La empresa proveedora de estos implantes relacionados con un cáncer raro que ya ha causado al menos 33 muertes tiene sedes en casi una decena de países latinoamericanos.

La compañía Allergan, fabricante y distribuidor mundial de bótox, anunció este miércoles que está retirando voluntariamente de la venta en todo el mundo sus implantes mamarios texturizados BIOCELL y los expansores de tejido debido a su vinculación con un raro tipo de cáncer que se ha cobrado la vida de al menos 33 pacientes.

Esta compañía farmaceutica tiene sedes en varios países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Estados Unidos este tipo de implantes no es muy popular y representa menos del 5 % de todos los de pecho vendidos en el país. Sin embargo, en países como Francia, Canadá y Australia se utilizan con mucha más frecuencia, hasta llegar al 80 % del mercado. Estos países ya han empezado la retirada del producto dañino o la han solicitado.

Qué daños provocan

Según el informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., de los 573 casos de pacientes afectados en todo el mundo por este tipo de cáncer, el así llamado linfoma anaplásico de células grandes, 481 se atribuyen a los implantes de Allergan. De otros 33 casos letales, 12 fueron causados por estos implantes.

Cabe señalar que no es el contenido de los implantes lo que provoca la formación de las neoplasias malignas, sino su cubierta texturizada. Además de las texturizadas existen también cubiertas lisas, pero éstas no permiten que el dispositivo se mantenga en su lugar con la misma eficacia que las texturizadas.

Según el citado organismo estadounidense, los síntomas principales del linfoma anaplásico de células grandes incluyen dolor e hinchazón en el pecho. En su comunicado Allergan recomendó a los pacientes que "en caso de que tengan alguna duda", consulten con sus cirujanos sobre los posibles riesgos de su tipo de implantes.

"Los implantes mamarios texturados rellenos de solución salina y silicona y los expansores de tejido Biocell ya no se distribuirán ni venderán en ningún mercado en el que estén disponibles actualmente. Con efecto inmediato, los profesionales sanitarios no deben seguir implantando implantes mamarios texturados Biocell ni expansores de tejido, y los productos no utilizados deben devolverse a Allergan", anuncia la empresa.

Fuente RT