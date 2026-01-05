Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables ante un tribunal federal de Nueva York durante su primera audiencia. El juez fijó nueva comparecencia.

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante un tribunal federal de Nueva York.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), durante su primera comparecencia judicial.

De acuerdo con la cadena estadounidense CNN, Maduro afirmó que continúa siendo el "presidente" de Venezuela y aseguró que fue detenido en su residencia en Caracas.

"Me capturaron en mi casa en Caracas, Venezuela", expresó, una afirmación que perfila una de las principales líneas de su defensa, al sostener que su arresto nocturno en un país extranjero por parte de autoridades estadounidenses (calificado por su abogado, Barry Pollack, como un "secuestro militar") habría violado la ley.

Maduro comparece actualmente ante el tribunal en Nueva York tras su captura en un operativo estadounidense realizado el sábado. El mandatario enfrenta cargos relacionados con tráfico de drogas y armas.

Durante la audiencia inicial, se procedió a la lectura formal de las acusaciones y se le informó de los cargos en su contra. Posteriormente, se le otorgó la oportunidad de declararse culpable o inocente, momento en el que reiteró su inocencia y volvió a afirmar que sigue siendo el "presidente de Venezuela".

El juez verificó además que Maduro contara con representación legal y evaluó la posibilidad de concederle libertad bajo fianza, aunque esta opción fue considerada poco probable. Finalmente, se fijó la fecha de la próxima audiencia para el martes 17 de marzo.

Por su parte, Cilia Flores también se declaró inocente en su primera comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York.

"Soy inocente, completamente inocente", le dijo al juez, según CNN.

Flores está acusada, entre otros cargos, de haber aceptado "cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela" en 2007.