Uno Entre Rios | El País | María Corina Machado

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

Ysabel Tamayo Escalona, venezolana en Santa Fe, celebró el Nobel de la Paz a María Corina Machado. Dijo que es una esperanza para la democracia en Venezuela.

Gonzalo Núñez

Por Gonzalo Núñez

10 de octubre 2025 · 11:52hs
Ysabel Tamayo Escalona celebró el reconocimiento a Corina Machado.

Ysabel Tamayo Escalona celebró el reconocimiento a Corina Machado.

Ysabel Tamayo Escalona, una venezolana que reside actualmente en Santa Fe, reaccionó con emoción tras conocerse que el Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado, líder opositora al régimen de Nicolás Maduro. "Es una cachetada al régimen", dijo.

Para ella, este premio representa mucho más que un reconocimiento individual. “Para nosotros es verdaderamente la coronación de una posibilidad real para la democracia venezolana y para la democracia latinoamericana. Es un premio fantástico, es un homenaje a un proyecto futuro para Venezuela”, expresó en diálogo con UNO.

javier milei felicito a maria corina machado por ganar el nobel de la paz

Javier Milei felicitó a María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz

maria corina machado gano el premio nobel de la paz 2025

María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025

Sobre cómo se enteró de la noticia, contó que fue a través de un llamado desde Venezuela y también por redes sociales. “Muy emocionados todos. Estamos comunicándonos y celebrando este momento”, relató con entusiasmo.

Corina Machado

LEER MÁS: María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025

"Estamos muy contentos"

Ysabel todavía tiene familiares en Venezuela, aunque muchos otros están dispersos por el mundo debido a la crisis a raíz de "esta situación tan espantosa que se vive en términos internacionales en nuestro país". "Todos estamos muy contentos y muy esperanzados porque una cosa es una intervención militar y otra cosa es un reconocimiento como este, una forma civilizada de propuesta política”, explicó.

También destacó los riesgos que enfrenta constantemente María Corina Machado. “Ella siempre se tiene que proteger muchísimo y todo el mundo se protege mucho porque el régimen es violento. Este es un reconocimiento que se ha dado siempre a personas de bien. De manera tal que este reconocimiento no es solamente para ella, sino para todas las personas que han puesto el corazón y su vida”, afirmó.

LEER MÁS: De Venezuela a Paraná: la travesía de una familia en busca de un nuevo futuro

Según Tamayo, el impacto de este premio en el oficialismo no será menor. “Esto es una cachetada para el régimen. Así como nosotros estamos contentos, para ellos es lo peor que puede pasar. Por supuesto, el régimen ya dirá cualquier cosa, como que esto ha sido comprado. Pero ellos saben que es un reconocimiento internacional de que están bastante contra las cuerdas. Y que lo que se necesita es que den un paso al costado y que abran el proceso democrático”, opinó.

Finalmente, confirmó que la comunidad venezolana está organizando una celebración. “Estamos todos en contacto y por supuesto vamos a comer arepa y hallacas en homenaje a Corina”, concluyó entre risas.

María Corina Machado Venezuela Santa Fe
Noticias relacionadas
El gobierno eliminó la equiparación de los salarios de trabajadores estatales de planta y contratados

El gobierno eliminó la equiparación de los salarios de trabajadores estatales de planta y contratados

Scott Bessent confirmó un swap por USD 20.000 millones para Argentina

Scott Bessent confirmó un swap por USD 20.000 millones para Argentina

Luego de confirmado su vínculo con el empresario Federico Fred Machado, comenzaron las averiguaciones en el inmueble del diputado José Luis Espert

Allanan la casa y el despacho de José Luis Espert

BICE aportará dinero público para obras en la Ruta del Mercosur que se concesionará a privados que no estaban interesados en invertir dinero propio

Ruta del Mercosur: la privatizan pero el Estado financia las obras

Ver comentarios

Lo último

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Es una cachetada al régimen: la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

Ultimo Momento
Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Es una cachetada al régimen: la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

AMET se sumó al paro docente

AMET se sumó al paro docente

Policiales
Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Ovación
La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas

Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Nicolás Pagliaruzza, a un paso de dar el salto al profesionalismo

Nicolás Pagliaruzza, a un paso de dar el salto al profesionalismo

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

La provincia
Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

AMET se sumó al paro docente

AMET se sumó al paro docente

Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

Dejanos tu comentario