"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

Ysabel Tamayo Escalona, venezolana en Santa Fe, celebró el Nobel de la Paz a María Corina Machado. Dijo que es una esperanza para la democracia en Venezuela.

Ysabel Tamayo Escalona, una venezolana que reside actualmente en Santa Fe, reaccionó con emoción tras conocerse que el Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado, líder opositora al régimen de Nicolás Maduro. "Es una cachetada al régimen", dijo.

Para ella, este premio representa mucho más que un reconocimiento individual. “Para nosotros es verdaderamente la coronación de una posibilidad real para la democracia venezolana y para la democracia latinoamericana. Es un premio fantástico, es un homenaje a un proyecto futuro para Venezuela”, expresó en diálogo con UNO .

Sobre cómo se enteró de la noticia, contó que fue a través de un llamado desde Venezuela y también por redes sociales. “Muy emocionados todos. Estamos comunicándonos y celebrando este momento”, relató con entusiasmo.

Corina Machado

"Estamos muy contentos"

Ysabel todavía tiene familiares en Venezuela, aunque muchos otros están dispersos por el mundo debido a la crisis a raíz de "esta situación tan espantosa que se vive en términos internacionales en nuestro país". "Todos estamos muy contentos y muy esperanzados porque una cosa es una intervención militar y otra cosa es un reconocimiento como este, una forma civilizada de propuesta política”, explicó.

También destacó los riesgos que enfrenta constantemente María Corina Machado. “Ella siempre se tiene que proteger muchísimo y todo el mundo se protege mucho porque el régimen es violento. Este es un reconocimiento que se ha dado siempre a personas de bien. De manera tal que este reconocimiento no es solamente para ella, sino para todas las personas que han puesto el corazón y su vida”, afirmó.

Según Tamayo, el impacto de este premio en el oficialismo no será menor. “Esto es una cachetada para el régimen. Así como nosotros estamos contentos, para ellos es lo peor que puede pasar. Por supuesto, el régimen ya dirá cualquier cosa, como que esto ha sido comprado. Pero ellos saben que es un reconocimiento internacional de que están bastante contra las cuerdas. Y que lo que se necesita es que den un paso al costado y que abran el proceso democrático”, opinó.

Finalmente, confirmó que la comunidad venezolana está organizando una celebración. “Estamos todos en contacto y por supuesto vamos a comer arepa y hallacas en homenaje a Corina”, concluyó entre risas.