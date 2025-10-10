Uno Entre Rios | El Mundo | María Corina Machado

María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025

La líder opositora venezolana fue reconocida por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela".

10 de octubre 2025 · 07:17hs
María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025

El País de España
María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025

El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder venezolana María Corina Machado. El galardón reconoce su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El comité destacó que “María Corina Machado cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio Nobel de la Paz. Ha cohesionado a la oposición de su país, nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana y ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia”.

Ysabel Tamayo Escalona celebró el reconocimiento a Corina Machado.

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

javier milei felicito a maria corina machado por ganar el nobel de la paz

Javier Milei felicitó a María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz

Añadió que “ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz. Ella encarna la esperanza de un futuro diferente, uno donde se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuche su voz”.

El comité remarcó que “como líder del movimiento por la democracia en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”, y recordó que “ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de coincidencia en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo”.

El comunicado recordó que “Venezuela evolucionó de un país relativamente democrático y próspero a un estado brutal y autoritario, con crisis humanitaria y económica, represión sistemática de la oposición, fraude electoral y persecución legal”.

Embed

LEER MÁS: Venezuela: María Corina Machado denunció que estuvo secuestrada por una hora

Antes de las elecciones de 2024, Machado fue candidata presidencial bloqueada por el régimen y luego apoyó al representante de otro partido, Edmundo González Urrutia. Cientos de miles de voluntarios participaron como observadores electorales para garantizar la transparencia de los comicios, a pesar del riesgo de acoso, arresto y tortura.

El comité subrayó que “los esfuerzos de la oposición colectiva, tanto antes como durante las elecciones, fueron innovadores y valientes, pacíficos y democráticos”, y señaló que, aunque el régimen se negó a aceptar los resultados electorales, los líderes de la oposición publicaron recuentos de votos de los distritos que demostraban su victoria por un margen claro.

Corina Machado

Asimismo, destacó que “la democracia es un prerrequisito para una paz duradera. Sin embargo, vivimos en un mundo donde la democracia está en retroceso, donde cada vez más regímenes autoritarios desafían las normas y recurren a la violencia”.

Indicó que “el férreo control del poder por parte del régimen venezolano y su represión no son únicos en el mundo, con libertades de prensa silenciadas, críticos encarcelados y sociedades empujadas hacia la militarización”.

Nicolas Maduro.jpg
Nicol&aacute;s Maduro ejerce un f&eacute;rreo control del poder en Venezuela.

Nicolás Maduro ejerce un férreo control del poder en Venezuela.

El Comité Noruego del Nobel recordó que a lo largo de su historia ha honrado a personas y organizaciones valientes que se enfrentan a la represión y demuestran que la resistencia pacífica puede cambiar el mundo, y señaló que Machado “se ha visto obligada a vivir escondida y, a pesar de las graves amenazas contra su vida, permaneció en el país, inspirando a millones de personas”.

LEER MÁS: De Venezuela a Paraná: la travesía de una familia en busca de un nuevo futuro

El año pasado, Machado y González Urrutia fueron galardonados con el máximo galardón de la Unión Europea en materia de derechos humanos, el Premio Sájarov.

Especulaciones sobre Trump

Antes del anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025, se había especulado de forma insistente sobre la posibilidad de que el galardón fuese concedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alimentada en parte por el propio mandatario y amplificada por la aprobación esta semana de su plan para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Preguntado por la campaña de cabildeo en torno a Trump, Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, respondió: “Creo que este comité ha visto todo tipo de campañas y atención mediática. Recibimos miles y miles de cartas cada año de personas que quieren decirnos qué es lo que, para ellos, conduce a la paz”.

Frydnes agregó: “Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los laureados, y esa sala está llena tanto de coraje como de integridad. Así que basamos nuestra decisión únicamente en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel”.

María Corina Machado Premio Nobel paz
Noticias relacionadas
peru: destituyen a dina boluarte y nombran a jose jeri como presidente interino

Perú: destituyen a Dina Boluarte y nombran a José Jerí como presidente interino

Donald trump y el secretario de Estado Marco Rubio consideran la negociación entre Israel y Hamas como exitosa, 

Gaza: en qué consiste el acuerdo entre Hamas e Israel

El Premio Nobel de Literatura lo obtuvo László Krasznahorkai debido a su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Premio Nobel de Literatura 2025 fue otorgado al autor húngaro László Krasznahorkai

el parlamento europeo prohibe llamar hamburguesa o filete a productos veganos

El Parlamento Europeo prohíbe llamar "hamburguesa" o "filete" a productos veganos

Ver comentarios

Lo último

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Es una cachetada al régimen: la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

Ultimo Momento
Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Es una cachetada al régimen: la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

AMET se sumó al paro docente

AMET se sumó al paro docente

Policiales
Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Ovación
La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas

Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Nicolás Pagliaruzza, a un paso de dar el salto al profesionalismo

Nicolás Pagliaruzza, a un paso de dar el salto al profesionalismo

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

La provincia
Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

AMET se sumó al paro docente

AMET se sumó al paro docente

Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

Dejanos tu comentario