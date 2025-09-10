Uno Entre Rios | El Mundo | Luiz Inácio Lula da Silva

Luiz Inácio Lula Da Silva rechazó la presencia militar de EE.UU en el Caribe

En la cumbre virtual de los BRICS el presidente de Brasil recalcó que América Latina y el Caribe es una región de paz desde la firma del Tratado de Tlatelolco

10 de septiembre 2025
Durante la cumbre virtual de los BRICS el presidente de Brasil recalcó que América Latina y el Caribe es una región de paz desde la firma del Tratado de Tlatelolco

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y aseguró que es "un factor de tensión incompatible con la vocación de paz de la región".

Durante su intervención en la cumbre virtual de los BRICS convocada por Brasil, Lula recalcó que América Latina y el Caribe es una región de paz desde la firma en 1968 del Tratado de Tlatelolco, que consagró la prohibición del uso de armas nucleares en la región.

"La presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia mundial en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación de paz de la región", denunció el presidente brasileño.

Se refirió así al reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, en aguas cercanas a Venezuela.

Las tensiones aumentaron la semana pasada a raíz del ataque realizado por las fuerzas de Estados Unidos contra una lancha que supuestamente había partido de Venezuela con once personas abordo y que, según Washington, eran narcotraficantes.

En su intervención en la cumbre virtual, Lula también instó a los BRICS a seguir defendiendo el multilateralismo "con una sola voz" en los foros internacionales y, en especial, en la ONU. "El unilateralismo no va a llevarnos a lograr las metas de justicia y prosperidad", comentó el líder progresista, según una versión doblada al inglés de su intervención.

El gobernante pidió el apoyo de los BRICS a los esfuerzos de Brasil para impulsar la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU.

