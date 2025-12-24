Aunque se celebra en gran parte del mundo, la Navidad está prohibida en cinco países por motivos ideológicos, religiosos y culturales.

Los cinco países donde está prohibida la Navidad y las razones detrás de la medida.

La Navidad es una de las festividades más reconocidas a nivel mundial . Cada diciembre, millones de personas decoran sus hogares, arman árboles, intercambian regalos y organizan reuniones familiares. Luces, villancicos y celebraciones marcan el pulso de ciudades y pueblos en distintos continentes, en una tradición que combina elementos religiosos, culturales y comerciales.

Sin embargo, según informó The Guardian, aunque la Navidad parece omnipresente, existen países donde no solo está ausente del calendario oficial, sino que está expresamente prohibida. En estos lugares, exhibir adornos navideños, cantar canciones festivas o intercambiar regalos puede derivar en sanciones severas, multas e incluso penas de prisión.

Los cinco países donde la Navidad está prohibida y por qué

En la mayoría de los casos, la prohibición responde a motivos ideológicos, culturales o religiosos. Para ciertos gobiernos, la Navidad simboliza una influencia extranjera considerada incompatible con la identidad nacional o con los principios que rigen la vida social.

Así, mientras en gran parte del mundo diciembre es sinónimo de celebraciones, en otros rincones del planeta transcurre sin luces, sin árboles y bajo una estricta vigilancia estatal.

Existen cinco países donde la Navidad está completamente vetada. En estos territorios, según señala Gizmodo, la festividad no solo carece de reconocimiento oficial, sino que cualquier manifestación pública puede considerarse una falta grave.

Corea del Norte

En Corea del Norte, la Navidad fue eliminada de la vida pública en 2016. El régimen de Pyongyang prohibió cualquier tipo de reunión que incluya música o consumo de alcohol, dos elementos habituales de las celebraciones navideñas y considerados incompatibles con el proyecto ideológico del país. Aunque la Constitución reconoce formalmente la libertad religiosa, esto no se traduce en la posibilidad de practicar ritos cristianos en espacios públicos.

Para el gobierno norcoreano, la Navidad es vista como un símbolo extranjero y una amenaza a la cohesión ideológica. Un árbol iluminado, por ejemplo, puede interpretarse como un acto de desafío político. Las sanciones incluyen desde detenciones hasta penas de cárcel, y la vigilancia se intensifica durante el mes de diciembre. No hay villancicos en las calles ni intercambios públicos de regalos: cualquier expresión navideña queda confinada al ámbito privado, si es que se practica.

Brunei

Desde 2014, Brunei aplica de forma estricta la ley islámica o sharía, lo que derivó en la prohibición de la Navidad en todo el país, incluso para extranjeros. Las autoridades consideran que las celebraciones navideñas (incluidas decoraciones, saludos y reuniones) pueden desviar a la población de las prácticas religiosas locales.

La legislación establece multas elevadas y penas de prisión para quienes incumplan la norma. En el marco legal bruneano no existe una distinción entre lo religioso y lo cultural: toda manifestación vinculada a la Navidad se interpreta como una influencia externa, según explicó The Guardian. Solo se permite celebrarla en la intimidad del hogar y bajo estricta discreción. Los adornos navideños en espacios públicos están completamente prohibidos.

Tayikistán

Tras la independencia y la disolución de la Unión Soviética, Tayikistán eliminó del calendario oficial todas las festividades que no estuvieran vinculadas a la tradición islámica mayoritaria. Desde 2015, la Navidad desapareció de la vida pública y sus expresiones están prohibidas en escuelas, oficinas estatales y otros espacios oficiales.

Las autoridades vetaron los disfraces de Papá Noel, los árboles de Navidad, los fuegos artificiales y la entrega de regalos en entornos escolares. La postura oficial es clara: la Navidad es considerada una celebración extranjera, sin lugar en el actual Estado tayiko. Según Gizmodo, la exhibición de símbolos navideños puede interpretarse como una falta de lealtad nacional y acarrear sanciones.

Somalia

En Somalia, la prohibición de la Navidad se estableció en 2015 de manera inmediata. The Guardian informó que las autoridades declararon que ninguna celebración religiosa no islámica tendría lugar en espacios públicos. Los extranjeros pueden celebrar en la privacidad de sus hogares, pero cualquier manifestación externa (como música, decoraciones o reuniones) está prohibida.

El gobierno somalí considera que la Navidad representa una disrupción cultural y, en algunos casos, una amenaza para la seguridad nacional. En un país atravesado por tensiones políticas y religiosas, las autoridades extreman los controles para evitar cualquier demostración pública que pueda generar conflictos. La vigilancia es estricta y las sanciones pueden ser severas.

China

El caso de China es más complejo, ya que la prohibición de la Navidad no se aplica de manera uniforme en todo el país. En regiones con mayor control ideológico, las autoridades han sancionado celebraciones navideñas en espacios públicos, argumentando que estas prácticas desvían a los jóvenes de las costumbres nacionales y representan una influencia extranjera.

En varias provincias se tomaron medidas para limitar decoraciones, música y eventos relacionados con la festividad. Si bien en algunos centros urbanos se permiten celebraciones discretas, el Estado desalienta cualquier demostración pública. En muchos casos, la Navidad queda restringida al ámbito privado y se asocia más a lo comercial que a lo religioso.