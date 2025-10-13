Uno Entre Rios | El Mundo | argentinos

Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

Los argentinos Ariel y David Cunio se comunicaron con su madre por videollamada antes de ser liberados. A dos años de su secuestro regresaron a Israel

13 de octubre 2025 · 10:31hs
A dos años de su secuestro, los hermanos Ariel y David Cunio, y Eitan Horn, los tres argentinos que estaban entre los 20 rehenes vivos que seguían en manos del grupo terrorista Hamas, regresaron a Israel este lunes en el marco de la segunda tanda de liberaciones tras el acuerdo de paz en Medio Oriente.

En pleno operativo de la Cruz Roja, se conoció una primera foto de los hermanos Cunio tomada antes de su liberación, cuando los jóvenes se comunicaron por videollamada con su madre, Silvia Cunio, desde Gaza.

fotos de los hermanos Cunio y de Eitan Horn
Mientras en Tel Aviv las noticias se centraban en la primera tanda de rehenes liberados, un llamado inesperado conmovió a Silvia Cunio, madre de los jóvenes de 28 y 34 años, secuestrados el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamas al kibutz Nir Oz.

“No escuché nada, pero los vi, y eso fue suficiente para sentir una felicidad descomunal”, contó la mujer al sitio israelí Walla, visiblemente emocionada, al confirmar que había podido ver a sus hijos por primera vez en casi dos años, publica La Nación.

“Los veo perfectamente bien, pensé que estarían peor”, añadió la mujer.

“Es imposible describir todo lo que estoy viviendo. Ya estoy esperando para darles el abrazo y el beso más grandes del mundo”, dijo Silvia, quien contó a los medios israelíes que al principio no respondió la llamada porque no reconoció el número.

Según informó la Radio del Ejército de Israel, los terroristas de Hamas devolvieron sus teléfonos a Ariel y David para que pudieran llamar a su madre.

A las 10.55 hora local, la voz de una locutora resonó en los altoparlantes de la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, donde miles de personas seguían en vivo las operaciones de rescate: “Todos los rehenes vivos están libres”.

El mensaje desató un estallido de aplausos, lágrimas y abrazos.

La liberación de Eitan Horn

También se vio a Eitan Horn, cuyo hermano había sido liberado en febrero pasado, en libertad.

Eitan Horn, de 38 años, trabajaba en programas de acompañamiento y educación juvenil. Residente en la zona de Kfar Saba, fue secuestrado mientras visitaba a su hermano Iair, quien fue liberado en febrero pasado.

“Tras 738 largos y difíciles días de cautiverio en Hamas, Eitan regresa a casa. Ahora nuestra familia núcleo está completa. Hoy, Iair, liberado en febrero de 2025, por fin puede respirar y sentirse verdaderamente libre“, señaló la familia a través de un comunicado.

“Lo esperamos con abrazos y mucho amor, y lo acompañaremos durante todo el proceso de recuperación. Estaremos a su lado todo el tiempo que sea necesario, y le recordaremos cuánto luchó la sociedad israelí por él y por todos los rehenes”, dice el texto.

La familia Horn hace una mención especial a la ausencia de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que todavía no fueron entregados a Israel. Según el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, solo cuatro volverán a su país hoy, a pesar de que todos debían regresar como parte del acuerdo.

“Pero nuestros corazones no están completos, y nuestra lucha no ha terminado. Eitan ha regresado, pero no es suficiente. Solo cuando regrese el último rehén podremos decir que hemos cumplido con nuestra misión y obligación moral. Solo después de traer de vuelta al último rehén podremos comenzar el proceso de recuperación y reconstrucción de nuestro amado país”, dice el comunicado.

Más tarde, se conoció la primera foto del reencuentro familiar: están los tres hermanos juntos fundiéndose en un abrazo.

Una larga espera

“Por fin respiro un poco. Es una gran emoción, pero solo cuando suceda podré respirar bien. Es como dar a luz. Le agradezco a [Donald] Trump y sigo siendo optimista hasta el último momento, como siempre lo fui. Esperando para decirles ‘¡Bienvenidos de nuevo!’“, había dicho, días atrás, Silvia, la madre de los hermanos argentinos, tras conocerse la noticia de esta ”primera fase” del plan de paz para liberar a todos los rehenes que estaban a manos del grupo Hamas.

Sharon Cunio, la mujer de David, había sido liberada con sus mellizas Emma y Yuli en noviembre de 2023, cuando las niñas tenían tres años. En el caso de la novia de Ariel, Arbel Yehud, ella volvió a Israel este año tras pasar casi 500 días secuestrada.

David Cunio debutó en el largometraje Youth, estrenado en 2013 en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Durante el asalto de Hamas, fue llevado desde el kibutz Nir Oz junto a su mujer y sus mellizas, liberadas como parte de un acuerdo temporal de alto el fuego negociado por Qatar y Estados Unidos.

