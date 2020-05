La OMS realizó importantes anuncios sobre los barbijos y tapabocas

Según un reciente estudio científico publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el coronavirus no queda flotando por el aire y no es posible el contagio si una persona pasa por un lugar al que estuvo una persona infectada. Por eso, las mascarillas, tapabocas o barbijos no son necesarios. Sin embargo, el documento de la OMS dice que existe riesgo de contagio en el caso que no se respete el distanciamiento social recomendado en un metro.

En caso de no cumplirse, las personas están más expuestos a las gotas respiratorias con capacidad de infección que se produce cuando un infectado tose o estornuda. Pero, la nueva revelación es que el Covid-19 es pesado y no se dispersa más de un metro, porque antes cae al suelo por su propia gravedad.

tapa.jpg Lunes en la peatonal. Foto UNO Juan Ignacio Pereira.

Por eso, otra forma de contagio es si se toca una superfice sobre la cual una persona con el virus en su organismo haya dispersado sus gotas al toser o estornudar. Hacia fines de marzo, la OMS ya había dicho mediante un informe técnico que el coronavirus no se transmite por aire, sino por el contacto de las mencionadas gotas respiratorias de pacientes afectados por la enfermedad. Por ello, se había había rechazado el uso de protecciones faciales para personas sanas y que no estén en contacto con infectados.

Sin embargo, esta nueva declaración de la OMS surge luego del estudio realizado por científicos del Instituto Nacional de la Salud y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad Princeton, que fue publicado en The New England Journal of Medicine. Este trabajo asegura que el Covid-19 podía estar suspendido en el aire hasta unas tres horas y media.

tapa 2.jpg La semana comenzó con mucha gente circulando en la peatonal de Paraná. Foto UNO Juan Ignacio Pereira.

Además, afirma que el coronavirus es capaz de mantenerse con capacidad de contagio en superficies como el plástico o el acero inoxidable hasta tres días y en el cartón unas 24 horas. Ahora, la OMS sentenció que el coronavirus no se transmite por aire y solamente se contagia por las gotas respiratorias de una persona infectada. Apuntaron contra el estudio anteriormente mencionado porque criticó que fue realizado en un laboratorio y que se usaron aparatos que no reflejan las condiciones reales de la tos o el estornudo humano. Para demostrarlo, la OMS se valió de un estudio realizado en Singapur, en el que se tomaron muestras de aire en habitaciones de pacientes sintomáticos y no encontraron al virus en el aire.

Fuente: Perfil.