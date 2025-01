Israel: las tres jóvenes rehenes liberadas por Hamas

Romi Gonen, de 23 años, fue secuestrada mientras escapaba del Festival de Música Nova, evento que aprovechó Hamás para irrumpir a sangre y fuego. Esta joven fue herida de bala en la mano y llevada a Gaza por los terroristas.

Antes de ser capturada, alcanzó a llamar a su madre, Meirav, y le dijo: "Me dispararon mamá, y estoy sangrando. Todos en el coche están sangrando".

Una grabación de la llamada, obtenida exclusivamente por el medio británico Daily Mail, reveló a los terroristas discutiendo si ejecutarla o secuestrarla.

Una rehén liberada aseguró meses después que Romi estaba gravemente herida, con una mano afectada por el disparo.

"Su mano no funciona. Sus dedos apenas se mueven y cambian de color, y eso fue hace 10 semanas", aseguró, según dio a conocer el portal Infobae.

Ese fue el único detalle que tuvieron en relación a la joven de 23 años, aunque su estado de salud era incierto a raíz de esa herida.

Israel rehenes Hamas.jpg

La segunda es Doron Steinbrecher, de 31 años, quien es una enfermera veterinaria con doble nacionalidad (rumano-israelí) que fue secuestrada de su hogar en el Kibutz Kfar Aza mientras intentaba refugiarse del ataque.

Steinbrecher, antes de ser capturada, envió un mensaje desesperado: "Me atraparon, me atraparon". Su familia se mantuvo preocupada por su salud, ya que dependía de medicamentos que no pudo recibir durante su cautiverio.

En enero, Hamás publicó un video donde Doron aparecía hablando desde los túneles de Gaza junto a las rehenes Karina Ariev y Daniela Gilboa, ambas de 19 años.

La familia se mostró aliviada al saber que le enfermera estaba viva, más allá del temor y del estado de nerviosismo al que estaba sometida.

Y la tercera rehén liberada es Emily Damari, una joven británica-israelí de 28 años que fue secuestrada en Kfar Aza junto a otros 37 residentes del kibutz.

Durante el ataque, Damari sufrió una herida de bala en la mano y lesiones por ametralladora en la pierna.

La madre de la chica, Mandy, aseguró que los terroristas "le vendaron los ojos, la metieron en la parte trasera de su propio coche y la llevaron de vuelta a Gaza".

A partir de esta situación, su progenitora lideró una intensa campaña internacional para asegurar su liberación y tuvo el apoyo de muchas personas, incluso del ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.