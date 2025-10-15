Uno Entre Rios | El Mundo | Israel

Israel identificó tres de los cuatro cuerpos entregados por Hamas

Israel identificó a Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy. En cuanto al cadáver restante, indicaron que “no coincide con el de una persona secuestrada”.

15 de octubre 2025 · 07:36hs
Los cuerpos identificados son de Uriel Baruch (izq.)

Los cuerpos identificados son de Uriel Baruch (izq.), Eitan Levy (centro) y Tamir Nimrodi.

Los restos de los rehenes israelíes Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy fueron identificados la madrugada del miércoles en el Instituto Forense Abu Kabir, de Israel, tras la confirmación forense de sus identidades, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

En cuanto al cuarto cuerpo entregado, las FDI indicó que “tras realizar pruebas en el Centro Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado por Hamas a Israel no coincide con el de una persona secuestrada”. “Hamas debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes muertos”, afirmó. Esta no es la primera vez que Hamas entrega restos que luego resultan no corresponder a rehenes israelíes, como ocurrió en febrero de este año con Shiri Bibas.

A pesar del acuerdo Israel mantiene cerrado el cruce de Rafah y reduce la ayuda humanitaria a Gaza. También se registraron bombardeos

Israel entregó restos de 45 palestinos a Gaza para identificar mediante ADN

Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

Uriel Baruch, de 35 años, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el festival de música Nova. Huyó con un amigo, pero ambos se encontraron con una célula terrorista en el cruce de Mefalsim, que abrió fuego contra ellos; su amigo murió en el lugar y Baruch fue llevado cautivo a Gaza.

La familia comunicó: “Con gran pesar y profundo dolor anunciamos el regreso del cuerpo de nuestro querido Uriel Baruch, desde la Franja de Gaza, después de casi dos largos años de oración, esperanza y fe”.

Tamir Nimrodi, de 20 años, fue secuestrado cerca del cruce de Erez a los 18 años, junto con Ron Sherman y Nik Baizer, quienes murieron por error durante un ataque de las FDI. Nimrodi prestaba servicio como suboficial de educación en la Administración de Coordinación y Enlace (COGAT) en Gaza.

Tamir Nimrodi, de 20 años, fue secuestrado cerca del cruce de Erez a los 18 años, junto con Ron Sherman y Nik Baizer, quienes murieron por error durante un ataque de las FDI. Nimrodi prestaba servicio como suboficial de educación en la Administración de Coordinación y Enlace (COGAT) en Gaza.

Cuerpos Israel Gaza

LEER MÁS: Madre de los argentinos liberados por Hamas: "Están muy bien de salud"

Tamir Nimrodi, de 20 años, fue secuestrado cerca del cruce de Erez a los 18 años, junto con Ron Sherman y Nik Baizer, quienes murieron por error durante un ataque de las FDI. Nimrodi prestaba servicio como suboficial de educación en la Administración de Coordinación y Enlace (COGAT) en Gaza.

Eitan Levy, de 53 años y taxista de Bat Yam, fue asesinado tras dejar a un pasajero en el Kibutz Beeri la mañana del 7 de octubre de 2023. Estuvo desaparecido más de 40 días antes de que las FDI confirmaran su muerte en cautiverio.

Su familia expresó: “Con gran pesar y profundo dolor, anunciamos el regreso de nuestro querido Eitan Levy desde la Franja de Gaza después de casi dos largos años”. Le sobreviven su hijo, Shahar, y su hermana, Sigi.

Nuevas identificaciones

Estas nuevas identificaciones se sumaron a las anunciadas el martes, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la identidad y las circunstancias de la muerte de los primeros cuatro rehenes entregados por el grupo terrorista Hamas, en el marco del acuerdo de alto el fuego vigente en la Franja de Gaza.

Los restos de Guy Iloz, Bipin Joshi y otros dos secuestrados —cuyos nombres se mantienen en reserva por solicitud de sus familias— fueron trasladados desde Gaza a territorio israelí por equipos humanitarios, y posteriormente identificados en el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, en Tel Aviv.

Según el comunicado de las FDI, Guy Iloz resultó herido mientras huía del festival Nova, en las proximidades de Re’im, el 7 de octubre de 2023, y fue capturado con vida cerca de Tel Gama por miembros de Hamas. El ejército precisó que Iloz “falleció a causa de sus heridas tras no recibir tratamiento médico adecuado durante su cautiverio, bajo el mando de Hamas, a los 26 años de edad”.

El comunicado también detalló que Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23 años y estudiante de agricultura, fue secuestrado de un refugio en el kibutz Alumim por la organización terrorista. Las FDI señalaron que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses del conflicto, aunque su fallecimiento fue confirmado oficialmente solo tras la reciente identificación de sus restos.

Israel Hamas cuerpos
