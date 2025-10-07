Nicolás Calabrese: "Hay gente inocente, humilde que está siendo masacrada"

El activista paranaense Nicolás Calabrese, liberado tras ser detenido por Israel en una flotilla de ayuda humanitaria Samud, habló con La Red Paraná

El activista paranaense Nicolás Calabrese, liberado tras ser detenido por Israel en una flotilla de ayuda humanitaria Samud, habló con La Red Paraná

El activista paranaense Nicolás Calabrese, liberado tras ser detenido por Israel en una flotilla de ayuda humanitaria Samud, habló con La Red Paraná. En la foto, junto a Greta Thunberg.

El activista Nicolás Calabrese, oriundo de Paraná y residente en Brasil, fue liberado y expulsado por Israel hacia Jordania el sábado, luego de ser detenido mientras participaba en la Flotilla Global Sumud. Calabrese, quien fue detenido durante tres días en el desierto de Néguev, denunció un "genocidio" en Palestina y realizó un llamado urgente a la solidaridad: "Hay gente inocente, hay gente humilde que está siendo masacrada" , dijo a La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná).

El paranaense, que lleva once años viviendo en Brasil, contó detalles de la misión y los maltratos sufridos, apenas llegado a su casa en Río de Janeiro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nico Calabrese (@niconiqito)

La misión: romper el bloqueo de hambruna

Calabrese era uno de los cuatro argentinos que viajaban en la flotilla Sumud. El grupo estaba compuesto por casi 50 barcos y representantes de más de 44 países. La misión principal era llevar ayuda humanitaria a Palestina, incluyendo alimentos, agua, medicamentos y leche de fórmula para bebés.

El objetivo fundamental de la flotilla era "romper esa barrera con ayuda humanitaria" y visibilizar que Israel está llevando a cabo una "hambruna planificada en en Palestina, permitiendo que la gente muera no solo por las bombas sino también de hambre", dijo el entrevistado.

Si bien los tripulantes barajaron la posibilidad de llegar a Gaza, el escenario más probable era la intercepción. Calabrese detalló que la flotilla fue atacada inicialmente en aguas nacionales de Túnez y en aguas internacionales entre Italia y Grecia, y que quienes los capturaron utilizaron bombas incendiarias y líquidos corrosivos para dañar las embarcaciones.

Finalmente, sufrieron un "secuestro en aguas internacionales", una acción militar que Calabrese calificó como una "violación del derecho internacional gigante y escandalosa". En este sentido, el activista señaló que la violación constante del derecho internacional es el modus operandi de Israel desde hace muchos años.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA >>>>

NICOLAS CALABRESSE

Paranaense Nicolás Calabres detenido en Israel

Maltratos e incomunicación

Calabrese fue detenido junto con otros tripulantes, quienes estuvieron incomunicados por varios días y aseguró que sufrieron muchos maltratos durante su detención. “No tuvimos el derecho de de hacer una llamada y avisar si estábamos bien", explicó.

Los detenidos pasaron muchas horas sin ingerir ningún tipo de alimentos y sin poder ir al baño. En su caso, no pudo realizar ninguna llamada durante más de tres días, mientras que otros compañeros incluso estuvieron seis días sin ningún tipo de comunicación con sus seres queridos.

El activista también denunció la falta de transparencia en el proceso de detención y describió que al momento de su llegada al puerto de Ashdod en Israel: "no había ningún nadie de prensa, no había fotos, no había periodistas". Indicó que "esto forma parte de un trabajo muy organizado de no difundir los absurdos que cometen", y que los cónsules recién pudieron encontrarse con sus ciudadanos una vez que ya estaban en la cárcel.

"No nos podemos quedar callados"

Al ser consultado sobre el mensaje que desea dejar a la población de Paraná, el entrevistado hizo un fuerte llamado a la conciencia y la solidaridad.

"Pido que se siga hablando sobre lo que ocurre en Palestina, ya que siguen asesinando civiles, siguen haciendo genocidio. Como dice la canción de Mercedes Sosa, pido que ´la guerra no me sea indiferente, que el genocidio no me sea indiferente´", dijo.

Calabrese enfatizó que el mayor éxito de la flotilla fue lograr que el mundo vea lo que está sucediendo en Palestina e instó a mantener los ojos puestos en la región y seguir denunciando lo que considera la "más grande violación de derechos humanos que está ocurriendo en este momento en el mundo".

Nicolás Calabrese.jpeg Luego de tres días de detención, el paranaense Nicolás Calabrese fue deportado a Turquía.

Flotilla Global Sumud

La Flotilla Global Sumud (Global Sumud Flotilla) era una iniciativa solidaria internacional de carácter civil, lanzada en 2025, cuyo objetivo es romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza para llevar ayuda a la población civil de Gaza sometida a una hambruna planificada por Israel.

El nombre “Sumud” proviene del árabe umd, que significa “perseverancia” o “resistencia”, y simboliza la determinación de las poblaciones palestinas frente a la ocupación. La flotilla, compuesta por decenas de embarcaciones pequeñas, habían zarpado desde distintos puertos del Mediterráneo, con personas de múltiples países comprometidas con una acción no violenta.

La misión principal de la flotilla esra llevar ayuda humanitaria –alimentos, medicinas y asistencia básica– a Gaza, y a la vez visibilizar la situación de bloqueo y sufrimiento bajo la guerra.