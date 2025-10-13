Madre de los argentinos liberados por Hamas: "Están muy bien de salud".

Uno Entre Rios | El Mundo | Madre

Silvia Cunio, madre de Ariel y David, secuestrados por Hamas, dijo que sus hijos están bien y recordó cuando casi no creyó la llamada telefónica.

13 de octubre 2025 · 15:48hs
Silvia Cunio, la madre de los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), que estuvieron más de dos años secuestrados por la organización Hamas, aseguró hoy que sus hijos están "bien" y recordó el momento en el que uno de ellos la llamó desde el teléfono de un terrorista y ella le cortó por pensar que no era verdad.

"Ahora puedo decir que respiro", dijo la mujer, quien comenzó el lunes a las 6.30 de la mañana cuando autoridades israelíes la pasaron a buscar junto a su esposo y sus otros dos hijos para ir al reencuentro de Ariel y David.

LEER MÁS: Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

Silvia Cunio confirmó que sus hijos secuestrados por Hamas están bien

Los hermanos argentinos estuvieron en cautiverio en la Franja de Gaza durante 737 días, desde el 7 de octubre de 2023 cuando en medio del ataque terrorista fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz donde vivían.

Ambos fueron liberados juntos este lunes en el marco del acuerdo del alto al fuego alcanzado días atrás por el gobierno israelí y la organización terrorista Hamas, con la intermediación de los Estados Unidos, Catar y Egipto.

En ese momento, Ariel estaba con su novia, Arbel Yehud, quien fue liberada en enero de este año; y su hermano mayor, David, fue capturado en el mismo kibutz cuando se encontraba junto a su esposa Sharon y sus mellizas Emma y Julie, quienes integraron el primer grupo de rehenes liberados en noviembre de 2023 a cambio de prisioneros palestinos.

"Mis hijos están de vuelta conmigo. Fue el momento más emotivo, más emocionante, que me pasó en la vida, como si fuese un parto. Fue grandioso verlos juntos a sus otros dos hermanos y a mi esposo", expresó Silvia Cunio en declaraciones exclusivas a la cadena latinoamericana de noticias DNEWS.

La mujer estableció la comunicación telefónica desde el hospital de Israel en el que se encontraban momentáneamente internados sus dos hijos, dado que las autoridades ordenaron hacerles estudios médicos para corroborar el estado de salud.

"Se van a quedar unos días en el hospital, porque les hacen análisis para ver cómo están. Pero, gracias a Dios, los pudimos ver y están muy bien", dijo Silvia.

La mujer contó que cuando comenzó el operativo de liberación, uno de sus hijos la llamó desde el teléfono de un terrorista y ella cortó la llamada por pensar que no era verdad.

"Me llamaron de un teléfono de los terroristas. No podía creer que ellos me estaban hablando al lado del terrorista. Fue tremendo verlos en una videollamada. La verdad que muy emotivo. No escuchaba nada, porque todos estaban en los gritos", narró la mujer.

En ese sentido, contó que David (el mayor de los hermanos liberados) se encontraba con sus dos hijas en la sala del hospital después de no haberlas podido ver durante dos años.

"Agradecemos mucho a Latinoamérica y al resto del mundo por el apoyo que recibimos. Agradezco mucho todo lo que hicieron por nosotros y esperamos que nunca más pase esto", comentó.

