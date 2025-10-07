Flotilla Sumud con ayuda para Gaza: Israel liberó a la diputada Cele Fierro

Los cuatro argentinos ya fueron liberados por Israel. La diputada de CABA por el FIT- MST, Cele Fierro se encuentra en Jordania y pronto retornará a Argentina

Fueron liberados los cuatro argentinos capturados en cárceles de Israel después de la intercepción de la flotilla Global Sumud que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza . Son la diputada de CABA por el FIT- MST, Celeste Fierro ; el dirigente de Izquierda Socialista en el FIT Unidad y de la UIT-CI, Ezequiel Peressini ; Carlos Bertola y el parananese Nicolás Calabrese . La noticia fue confirmada por dirigentes en redes sociales.

La legisladora Luciana Echevarría informó a Cba24n que Celeste Fierro ha sido liberada tras seis días de detención ilegal por las autoridades israelíes en la cárcel de máxima seguridad "Ketziot". Gracias a la fuerte presión internacional, ya se encuentra en territorio de Jordania para viajar de retorno a Argentina. Arribarían al aeropuerto de Ezeiza, el miércoles a las 20 horas.

¡Al fin libre! Ahora me encuentro en Jordania, pronto partiré hacia Argentina. Gracias a todos. Sigamos con los ojos en Gaza y denunciando el genocidio sionista. Nos vemos a la vuelta! pic.twitter.com/WP69yZfKcM

Echevarría comentó: “El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania anunció que Cele Fierro ingresó por el Puente Rey Hussein junto a decenas de activistas de múltiples nacionalidades, entre ellas Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Turquía y otros países”.

Embed Gracias al reclamo y la movilización en Argentina y el mundo, @Cele_Fierro está libre! Una alegría inmensa. La lucha en defensa del pueblo palestino, contra el genocidio del Estado de Israel, sigue y más firmes que nunca!



Señaló que este es un logro parcial, pero “ahora más que nunca debemos redoblar nuestra acción para ponerle fin al genocidio, porque el objetivo de la flotilla era ese: que no saquemos los ojos de Gaza”. "Cele Fierro le puso el cuerpo a la misión más grande de los últimos 80 años para denunciar al mundo un crimen humanitario que buscan silenciar", expresó.