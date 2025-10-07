Uno Entre Rios | El Mundo | Israel

Flotilla Sumud con ayuda para Gaza: Israel liberó a la diputada Cele Fierro

Los cuatro argentinos ya fueron liberados por Israel. La diputada de CABA por el FIT- MST, Cele Fierro se encuentra en Jordania y pronto retornará a Argentina

7 de octubre 2025 · 10:51hs
Los cuatro argentinos ya fueron liberados. La diputada de CABA por el FIT- MST

Los cuatro argentinos ya fueron liberados. La diputada de CABA por el FIT- MST, Celeste Fierro se encuentra en Jordania y pronto retornará a Argentina

Fueron liberados los cuatro argentinos capturados en cárceles de Israel después de la intercepción de la flotilla Global Sumud que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. Son la diputada de CABA por el FIT- MST, Celeste Fierro; el dirigente de Izquierda Socialista en el FIT Unidad y de la UIT-CI, Ezequiel Peressini; Carlos Bertola y el parananese Nicolás Calabrese. La noticia fue confirmada por dirigentes en redes sociales.

Embed

La legisladora Luciana Echevarría informó a Cba24n que Celeste Fierro ha sido liberada tras seis días de detención ilegal por las autoridades israelíes en la cárcel de máxima seguridad "Ketziot". Gracias a la fuerte presión internacional, ya se encuentra en territorio de Jordania para viajar de retorno a Argentina. Arribarían al aeropuerto de Ezeiza, el miércoles a las 20 horas.

El activista paranaense Nicolás Calabrese, liberado tras ser detenido por Israel en una flotilla de ayuda humanitaria Samud, habló con La Red Paraná. En la foto, junto a Greta Thunberg.

Nicolás Calabrese: "Hay gente inocente, humilde que está siendo masacrada"

Luego de tres días de detención, el paranaense Nicolás Calabrese fue deportado a Turquía.

Liberaron al paranaense detenido en Israel

LEER MÁS: Flotilla Internacional Sumud: Israel liberó a Greta Thunberg

Echevarría comentó: “El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania anunció que Cele Fierro ingresó por el Puente Rey Hussein junto a decenas de activistas de múltiples nacionalidades, entre ellas Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Turquía y otros países”.

Embed

Señaló que este es un logro parcial, pero “ahora más que nunca debemos redoblar nuestra acción para ponerle fin al genocidio, porque el objetivo de la flotilla era ese: que no saquemos los ojos de Gaza”. "Cele Fierro le puso el cuerpo a la misión más grande de los últimos 80 años para denunciar al mundo un crimen humanitario que buscan silenciar", expresó.

Israel Gaza Cele Fierro
Noticias relacionadas
Israel comenzó a deportar a los primeros activistas de la flotilla interceptada rumbo a Gaza.

Israel comenzó a deportar a los primeros activistas de la flotilla interceptada rumbo a Gaza

Fueron trasladaron a la cárcel de Ktziot (Ketziot), en el desierto de Negeb, en el límite con Egipto, según datos que maneja la familia de Nicolás Calabrese 

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktzi'ot

El dramático pedido de la madre de Nicolás Calabrese: Mi hijo fue secuestrado por el ejército israelí.

El dramático pedido de la madre de Nicolás Calabrese: "Mi hijo fue secuestrado por el ejército israelí"

Israel detuvo a activistas de la flotilla que intentaba llegar con ayuda humanitaria a Gaza, entre ellos Nicolás Calabrese y la diputada Cele Fierro. Aseguran que los deportarán

Ayuda humanitaria para Gaza: un paranaense y una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Ver comentarios

Lo último

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías

Nicolás Calabrese: Hay gente inocente, humilde que está siendo masacrada

Nicolás Calabrese: "Hay gente inocente, humilde que está siendo masacrada"

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Ultimo Momento
Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías

Nicolás Calabrese: Hay gente inocente, humilde que está siendo masacrada

Nicolás Calabrese: "Hay gente inocente, humilde que está siendo masacrada"

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Alejandra Duré y Alberto Sire fueron reconocidos por la Academia Nacional del Tango

Alejandra Duré y Alberto Sire fueron reconocidos por la Academia Nacional del Tango

La Iglesia Católica advirtió en el Senado sobre la ludopatía en adolescentes

La Iglesia Católica advirtió en el Senado sobre la ludopatía en adolescentes

Policiales
Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Ovación
Paracao reúne fondos para competir en el templo

Paracao reúne fondos para competir en el templo

Un juez de Entre Ríos en la cima del mundo

Un juez de Entre Ríos en la cima del mundo

Racing igualó con Independiente Rivadavia en el cierre de la fecha 11

Racing igualó con Independiente Rivadavia en el cierre de la fecha 11

Vélez se lo empató con diez a Riestra en una intensa lucha por la cima

Vélez se lo empató con diez a Riestra en una intensa lucha por la cima

Echagüe, a un paso del título del Torneo Provincial Femenino

Echagüe, a un paso del título del Torneo Provincial Femenino

La provincia
Paraná celebra a la Virgen del Rosario: la historia detrás del feriado local

Paraná celebra a la Virgen del Rosario: la historia detrás del feriado local

Entre Ríos: martes con sol y una temperatura máxima de 24 grados

Entre Ríos: martes con sol y una temperatura máxima de 24 grados

Amor y solidaridad: Alfredo Bovier volverá a Paraná, tras sufrir un ACV en Costa Rica

Amor y solidaridad: Alfredo Bovier volverá a Paraná, tras sufrir un ACV en Costa Rica

Rogelio Frigerio se reunió con el ministro del Interior Lisandro Catalán

Rogelio Frigerio se reunió con el ministro del Interior Lisandro Catalán

Comenzaron las inscripciones 2026 en la UNER

Comenzaron las inscripciones 2026 en la UNER

Dejanos tu comentario