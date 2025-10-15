Uno Entre Rios | La Provincia | Daiana Magalí Mendieta

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Con profundo dolor, Mansilla despide a Daiana Magalí Mendieta, de 22 años. Será inhumada el jueves a las 16 en el cementerio local. Velatorio: Belgrano 805.

15 de octubre 2025 · 16:47hs
Con profundo dolor, la comunidad de Mansilla despide a Daiana Magalí Mendieta, joven de 22 años que fue víctima de un femicidio. Sus restos son velados en la sala velatoria N° 1, en Belgrano 805, y serán inhumados este jueves a las 16 en el cementerio municipal de la localidad.

La casa de duelo se encuentra en Urquiza 330. La atención está a cargo de Cochería Foler.

LEER MÁS: Daiana Mendieta: la familia agradece y pide respeto

Último adiós a Daiana Magalí Mendieta en Mansilla

Tras días de dolor e incertidumbre, su familia podrá finalmente darle sepultura y despedirla con respeto, amor y justicia.

El caso de Daiana conmocionó a la región y se suma a la dolorosa lista de mujeres víctimas de violencia de género en nuestro país. Su muerte no solo deja un vacío irreparable en su entorno, sino que también renueva el reclamo por políticas efectivas de prevención, protección y justicia para todas.

El femicidio de Daiana refuerza la urgencia de seguir trabajando desde todos los ámbitos (judicial, social, educativo y comunitario) para erradicar la violencia por motivos de género.

