Israel: Hamás entregó el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff

Israel informó que Hamás entregó el cuerpo del rehén argentino quien fuera asesinado el 7 de octubre de 2023 cuando los terroristas atacaron kibutz Nir Yitzhak.

9 de noviembre 2025 · 09:50hs
Lior Rudaeff tenía 61 años

Lior Rudaeff tenía 61 años, nació en la Ciudad de Buenos Aires, tenía cuatro hijos, estaba casado, era ambulanciero y médico voluntario en Israel.

Israel informó que Hamás entregó el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff. El hombre fue una de las victimas asesinadas el 7 de octubre de 2023 cuando los extremistas atacaron kibutz Nir Yitzhak.

El ejército del Estado judío indicó mediante un comunicado oficial: “Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal (…), el ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que ha sido repatriado para ser enterrado”.

Israel Hamas rehenes argentino Lior Rudaeff,

El argentino fue otro de los rehenes asesinados el 7 de octubre de 2023 cuando los terroristas invadieron Israel, al tiempo que lo declararon muerto el 7 de mayo pasado.

El damnificado, de 61 años, nació en la Ciudad de Buenos Aires, tenía cuatro hijos, estaba casado, era ambulanciero y médico voluntario.

A los 8 años, se radicó junto a su familia en el kibutz Nir Yitzhak, cerca de la Franja de Gaza, donde formó parte del equipo de seguridad.

Tuvo dos nietos pequeños, llamados Tomer y Dagan, mientras que Ben, uno de sus descendientes, se encontraba en el festival se día estaba en el festival de música electrónica (atacado por Hamás).

Qué dijo el Estado de Israel

“Las FDI comparten el dolor de la familia, siguen dedicando todos sus esfuerzos al regreso de los secuestrados fallecidos y se están preparando para continuar implementando el acuerdo”, agregó el texto.

