Primeras cifras del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán: 200 muertos

Estados Unidos atacó Irán en conjunto con Israel. La cifra de fallecidos incluye los más de 53 niños muertos.

28 de febrero 2026 · 16:45hs
Ya se conocen los primeros recuentos de victimas del bombardeo de Israel y Estados Unidos a Irán. Un portavoz de la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán ha declarado a la agencia Mehr que ataques estadounidenses e israelíes han impactado en 24 provincias iraníes, causando 201 muertos y 747 heridos.

Estas cifras fueron difundidas por la cadena árabe Al Jazeera, mediante su cuenta en la red social X. Se espera que el conteo siga subiendo en las próximas horas. La cifra de fallecidos incluye los más de 53 niños muertos tras un bombardeo israelí contra una escuela.

Comienzo del operativo "Rugido del León"

Los gobiernos de Israel y Estados Unidos iniciaron este sábado a la madrugada un ataque militar en Irán. Fuentes oficiales confirmaron el inicio de la operación "Rugido del León" con el objetivo de prevenir el desarrollo y uso de armas nucleares en este último país.

El presidente norteamericano Donald Trump aseguró que el despliegue de las fuerzas armadas de ambos países será sostenido y apunta a terminar con el régimen en Teherán por cuestiones de seguridad. "Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria misilística, será totalmente eliminada. Vamos a aniquilar su marina y vamos a asegurarnos de que sus brazos terroristas ya no puedan desestabilizar la región ni el mundo", enfatizó.

