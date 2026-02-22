Uno Entre Rios | El Mundo | Donald Trump

Ataque frustrado contra la casa de Donald Trump: abatieron a un intruso que portaba un rifle

Agentes del Servicio Secreto abatieron a un hombre armado que logró traspasar el perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump.

22 de febrero 2026 · 17:16hs
Mar-a-Lago

Mar-a-Lago, la residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en West Palm Beach, Florida. 

Agentes del Servicio Secreto y efectivos de la policía local abatieron este domingo a un hombre armado que logró traspasar el perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en West Palm Beach, Florida.

El ataque a Donald Trump

El sospechoso fue identificado como Austin Tucker Martin, un joven de 21 años originario de Carolina del Norte que había sido reportado como desaparecido por su familia hace apenas unos días. Martin fue interceptado alrededor de la 1:30 de la mañana en la puerta norte del complejo portando una escopeta y un bidón con combustible, tras haber aprovechado la salida de otro vehículo para colarse en las instalaciones.

El sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, detalló en conferencia de prensa que los agentes le ordenaron al joven soltar los objetos que llevaba. Si bien Martin dejó el recipiente de gasolina en el suelo, acto seguido levantó el arma y la colocó en "posición de disparo" apuntando directamente a los uniformados, lo que desencadenó la respuesta letal.

El sospechoso, según supo la Agencia Noticias Argentinas, murió en el lugar como consecuencia de los impactos de bala, mientras que en su vehículo se recuperó la caja del arma, la cual habría adquirido recientemente tras salir de su estado natal con rumbo a Florida.

Este nuevo episodio de violencia política ocurre en un contexto de máxima alerta, ya que Trump ha sido blanco de múltiples ataques en los últimos dos años. El mandatario no se encontraba en la propiedad al momento del asalto, pues permanecía en Washington junto a la primera dama, Melania Trump.

El FBI, que lidera la investigación, trabaja ahora en la elaboración de un perfil psicológico del atacante para determinar si actuó solo o si existían motivaciones políticas específicas detrás de lo que las autoridades califican como una amenaza de extrema gravedad.

