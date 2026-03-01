Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | UPD

Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

El Último Primer Día se trata de un "rito de pasaje clave" para los adolescentes que vivirán su último año de secundaria.

1 de marzo 2026 · 16:34hs
Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría advirtieron sobre el "Último Primer Día (UPD)", un evento que se popularizó entre los estudiantes del último año del nivel secundario, donde realizan fiestas y celebraciones previas al primer día de clases. Este domingo habrá uno para quienes comiencen sin paro. Y el lunes para el resto de estudiantes.

Según la organización, se trata de un "rito de pasaje clave", el cual no es solo una noche de fiesta, sino que es un ritual que marca el comienzo del último año de una etapa de escolarización que se inició mucho tiempo atrás, en el jardín de infantes.

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

El yoga y por qué una postura puede generar inteligencia emocional

El yoga y por qué una postura puede generar inteligencia emocional

"Nuestro rol como adultos, no es prohibir el festejo, sino habitarlo, como figuras de cuidado", enfatizaron.

LEER MÁS: El CGE difundió orientaciones institucionales para acompañar el Último Primer Día

"Prohibir no suele funcionar: la clave es el diálogo. Acompañar implica hablar antes, conocer qué planean y marcar límites claros. Es fundamental validar la emoción y estar disponibles sin ser invasivos. Es un cierre de etapa importante para ellos. El diálogo previo es nuestra mejor herramienta", destacaron desde la entidad.

Asimismo, señalaron que la prevención es más efectiva cuando es comunitaria. Por ello, es vital poder coordinar con las otras familias pautas comunes de cuidado (horarios, lugares de reunión, traslados, presencia de adultos) y acordar previamente con la escuela las normas de ingreso, para asegurar un cierre de festejo cuidado.

Recomendaciones

  • Organizar la reunión en un lugar seguro
  • Permitir que personas adultas acompañen en la previa, durante y después de la misma
  • Desalentar el consumo de alcohol y, si no es posible, moderarlo
  • Conversar previamente sobre los efectos del alcohol en el cuerpo y los peligros de la mezcla
  • Asegurar que cenen bien antes de la juntada
  • Hidratación constante: el acceso al agua mineral durante toda la noche es clave para reducir riesgos
  • Evitar conducir vehículos y uso de pirotecnia y bengalas
  • Que nadie se quede solo, que estén atentos y pidan ayuda si alguien se siente mal
  • Organizar de antemano cómo llegarán todos juntos a la escuela y cómo se comportarán
  • Explicar que poner un límite no es autoritarismo, sino una forma de afecto y protección ante situaciones que aun no pueden gestionar solos

"Qué el UPD sea noticia por la alegría del reencuentro y no por los riesgos asumidos. La verdad autonomía es la capacidad de elegir cuidarse, incluso bajo presión grupal", concluyeron desde la Sociedad.

UPD familias Recomendaciones
Noticias relacionadas
Horóscopo

El horóscopo para este sábado 28 de febrero de 2026

Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) mapea la pirámide social argentina. Revela gran brecha entre los que más ganan y los que menos perciben

Argentina: cuánto debe ganar una familia para pertenecer a la clase media

Se conmemora hoy el Día Mundial del Trasplante de Órganos. La donación no se limita a órganos post mortem, también puede realizarse en vida.

Donación de órganos: más de 7.000 argentinos esperan un trasplante

anses recordo los requisitos para cobrar la ayuda escolar anual

Anses recordó los requisitos para cobrar la Ayuda Escolar Anual

Ver comentarios

Lo último

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

Ultimo Momento
La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

Ya son más de 62 mil los empleos públicos que se perdieron en la gestión de Milei

Ya son más de 62 mil los empleos públicos que se perdieron en la gestión de Milei

Irán amenazó con represalias a los enemigos

Irán amenazó con represalias a "los enemigos"

Policiales
La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

Ovación
Iñaki Arrías se quedó con la final en Concepción del Uruguay

Iñaki Arrías se quedó con la final en Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: Nicolás Jaime ganó en el TC Mouras

Concepción del Uruguay: Nicolás Jaime ganó en el TC Mouras

Qatar suspendió el fútbol: alerta por la Finalissima

Qatar suspendió el fútbol: alerta por la Finalissima

Newells y Central se miden en el clásico rosarino

Newell's y Central se miden en el clásico rosarino

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

La provincia
La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

Giuliana Bissutti, la entrerriana que voló para conquistar Madrid y revolucionar la estética

Giuliana Bissutti, la entrerriana que voló para conquistar Madrid y revolucionar la estética

Dejanos tu comentario