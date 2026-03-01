Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

El Último Primer Día se trata de un "rito de pasaje clave" para los adolescentes que vivirán su último año de secundaria.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría advirtieron sobre el "Último Primer Día (UPD)" , un evento que se popularizó entre los estudiantes del último año del nivel secundario, donde realizan fiestas y celebraciones previas al primer día de clases. Este domingo habrá uno para quienes comiencen sin paro. Y el lunes para el resto de estudiantes.

Según la organización, se trata de un "rito de pasaje clave", el cual no es solo una noche de fiesta, sino que es un ritual que marca el comienzo del último año de una etapa de escolarización que se inició mucho tiempo atrás, en el jardín de infantes.

"Nuestro rol como adultos, no es prohibir el festejo, sino habitarlo, como figuras de cuidado", enfatizaron.

"Prohibir no suele funcionar: la clave es el diálogo. Acompañar implica hablar antes, conocer qué planean y marcar límites claros. Es fundamental validar la emoción y estar disponibles sin ser invasivos. Es un cierre de etapa importante para ellos. El diálogo previo es nuestra mejor herramienta", destacaron desde la entidad.

Asimismo, señalaron que la prevención es más efectiva cuando es comunitaria. Por ello, es vital poder coordinar con las otras familias pautas comunes de cuidado (horarios, lugares de reunión, traslados, presencia de adultos) y acordar previamente con la escuela las normas de ingreso, para asegurar un cierre de festejo cuidado.

Recomendaciones

Organizar la reunión en un lugar seguro

Permitir que personas adultas acompañen en la previa, durante y después de la misma

Desalentar el consumo de alcohol y, si no es posible, moderarlo

Conversar previamente sobre los efectos del alcohol en el cuerpo y los peligros de la mezcla

Asegurar que cenen bien antes de la juntada

Hidratación constante: el acceso al agua mineral durante toda la noche es clave para reducir riesgos

Evitar conducir vehículos y uso de pirotecnia y bengalas

Que nadie se quede solo, que estén atentos y pidan ayuda si alguien se siente mal

Organizar de antemano cómo llegarán todos juntos a la escuela y cómo se comportarán

Explicar que poner un límite no es autoritarismo, sino una forma de afecto y protección ante situaciones que aun no pueden gestionar solos

"Qué el UPD sea noticia por la alegría del reencuentro y no por los riesgos asumidos. La verdad autonomía es la capacidad de elegir cuidarse, incluso bajo presión grupal", concluyeron desde la Sociedad.