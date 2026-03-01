Newell's y Central se miden en el clásico rosarino

Newell’s y Rosario Central se enfrentarán este domingo, desde las 17, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, en una nueva edición del clásico rosarino . La Lepra llega en una situación crítica, sin victorias en el campeonato, en zona de descenso y con el debut de Frank Darío Kudelka como DT, mientras que el Canalla viene de ganarle a Gimnasia en La Plata y se mantiene en puestos de playoffs.

La Lepra jugará el clásico en plena crisis futbolística. La dupla Favio Orsi-Sergio Gómez comenzó al mando del equipo en este Apertura pero en la fecha seis fueron despedidos por los pésimos resultados obtenidos : dos puntos de 18 posibles hicieron que los entrenadores dejaran el club poco más de dos meses después de haber asumido. Lucas Bernardi tomó las riendas del equipo en la última fecha pero el resultado fue el mismo, y Newell’s perdió 2-0 frente a Estudiantes en su casa. Esto dejó al conjunto leproso en el puesto 30 de la tabla anual, en descenso directo .

En este contexto complicado, al que se le suma una amenaza de la barra al plantel tras perder con Banfield en la fecha 6, Frank Darío Kudelka asumió como nuevo entrenador, sabiendo que debutará en el clásico con el agregado de que Newell’s no le gana al Canalla en su estadio desde el Apertura 2008.

Como es habitual en la previa, los hinchas de la Lepra hicieron un banderazo en el estadio, en el que colmaron una platea y una popular, y le cantaron a los jugadores: “El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”. A su vez, se confirmó que Gabriel Arias sufrió una fractura en el peroné y estará fuera de las canchas por más de seis meses.

Por otro lado, Rosario Central vive una realidad completamente diferente, y a pesar de que el ciclo de Jorge Almirón como DT tuvo un comienzo irregular el Canalla se volvió con los tres puntos de La Plata el pasado miércoles, ganando 2-1 ante Gimnasia luego de empezar perdiendo.

Con Ángel Di María como bandera y figura del último clásico en el Gigante de Arroyito, la Academia rosarina buscará volver a ganarle a su eterno rival y agrandar la diferencia en el historial a 22 partidos. Cabe resaltar que Central viene de imponerse en los últimos cinco cruces con Newell’s, tres en su estadio y dos en el Coloso.

El probable once inicial de Newell’s vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura

Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea; Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch y Wálter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.

La posible formación de Rosario Central vs. Newell’s, por el Torneo Apertura

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Julián Fernández. DT: Jorge Almirón.

Newell’s vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido