Donald Trump anunció que impondrá un arancel global del 10%

La medida de Donald Trump es en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dictaminó que los aranceles anteriores son ilegales.

20 de febrero 2026 · 20:25hs
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, bajo una ley diseñada para emergencias nacionales, son ilegales. En respuesta, Trump anunció que promulgará un arancel global del 10% bajo la ley comercial conocida como Sección 122, que permite hacerlo durante un período máximo de 150 días.

La decisión de Donald Trump

“Se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó incorrectamente. Tenemos alternativas”, declaró el mandatario a la prensa en la Casa Blanca este viernes, horas después de que se conociera la decisión del máximo tribunal, según CNN.

Trump calificó la decisión de la Corte Suprema de “profundamente decepcionante” y dijo que se avergüenza de los jueces de la Corte Suprema –algunos de los cuales él mismo nombró– que fallaron en contra de sus aranceles.

Durante su primer mandato, Trump nombró a los jueces conservadores Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, quienes se unieron al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y a los tres jueces liberales de la mayoría.

“Están en contra de cualquier cosa que haga que Estados Unidos vuelva a ser fuerte, saludable y grande. Además, son una auténtica vergüenza para nuestra nación”, declaró Trump.

“Quiero agradecer y felicitar a los jueces Thomas Alito y Kavanaugh por su fortaleza, sabiduría y amor por nuestro país”, concluyó Trump. “Cuando lees las opiniones disidentes, no hay forma de que nadie pueda argumentar en contra de ellas”.

En un fallo de 6 a 3, el máximo tribunal declaró inconstitucionales las políticas arancelarias bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), anulando oficialmente los aranceles globales que Trump ha introducido desde abril, reportó la agencia Xinhua.

