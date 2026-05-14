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Trump invitó a Xi Jinping a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre

El líder chino recibió a Trump con un apretón de manos antes de su reunión en el Gran Salón del Pueblo en Beijing.

14 de mayo 2026 · 09:37hs
Trump invitó a Xi Jinping a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre

El presidente estadounidense, Donald Trump, invitó este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre, durante el banquete de Estado celebrado en Pekín con motivo de su visita oficial a China.

La invitación, formulada por Trump durante su discurso ante Xi, fija por primera vez una fecha concreta para una futura visita del mandatario chino a Washington.

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En su intervención, el líder republicano calificó la relación entre Estados Unidos y China de "una de las más importantes de la historia" y la definió como "muy especial", al tiempo que brindó por la "prosperidad" de ambos países y por un futuro "brillante" para los vínculos bilaterales.

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Lazos entre naciones

Trump repasó además distintos episodios históricos para subrayar los lazos entre ambas naciones y aseguró que la relación entre ambos pueblos se ha construido sobre "250 años de comercio y respeto mutuo".

En tanto, el presidente chino, Xi Jinping, aseguró en la apertura del banquete de honor a su homólogo estadounidense que las aspiraciones del "gran rejuvenecimiento" chino son compatibles con las de "hacer Estados Unidos grande de nuevo", como se conoce al movimiento "Make America Great Again" que es un emblema del mandatario.

Trump Casa Blanca Xi Jinping
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