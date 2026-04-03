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Guerra en Medio Oriente: dos aviones y dos helicópteros de EEUU fueron alcanzados por fuego iraní

Sigue la Guerra en Medio Oriente y este viernes dos aviones y dos helicópteros de EEUU fueron alcanzados por fuego iraní, uno cayó cerca del estrecho de Ormuz.

3 de abril 2026 · 20:00hs
La Guerra en Medio Oriente no da tregua. 

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Dos aviones de combate de Estados Unidos, un moderno F-15E y un A-10 fueron derribados este viernes por fuego iraní. Del primero, un piloto logró ser rescatado con vida, mientras que otro es intensamente buscado en un operativo; en tanto que del segundo, el piloto pudo eyectarse.

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Continúa la Guerra en Medio Oriente

Dos helicópteros UH-60 Blackhawk que participaban en las labores de búsqueda y rescate de la tripulación del F-15E fueron atacados por Irán. Un funcionario consultado por la cadena NBC News declaró que algunos militares sufrieron heridas leves a causa de ese ataque, pero que todos se encuentran a salvo.

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Un miembro de la tripulación del avión de combate F-15E estadounidense derribado sobre Irán fue rescatado por las fuerzas estadounidenses, según confirmaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News el viernes.

El F-15E es un avión que puede llevar a cabo misiones aire-aire y aire-tierra y normalmente está tripulado por un piloto y un oficial de sistemas de armas.

El avión de guerra “tiene la capacidad de abrirse paso combatiendo hasta un objetivo a largas distancias, destruir posiciones terrestres enemigas y abrirse paso combatiendo para salir”, según la Fuerza Aérea.

Sobre el tema, dos fuentes consultadas por la cadena CNN indicaron que el piloto rescatado se encontraba con vida, bajo custodia de EE.UU. y recibiendo tratamiento médico.

No estaba claro cuál era la situación del segundo tripulante. Las fuentes señalaron que las operaciones de búsqueda y rescate continuaban tras el derribo del caza F-15E sobre Irán, señaló el mismo medio estadounidense.

Por su parte, Israel pospuso algunas de sus ofensivas planificadas en Irán el viernes para no interferir con los esfuerzos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, confirmó a CNN un funcionario israelí. Israel también ha ofrecido apoyo de inteligencia, según dos fuentes israelíes.

Guerra en Medio Oriente Aviones EEUU
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