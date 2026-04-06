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Guerra en Medio Oriente: Donald Trump dice que Irán podría ser "eliminado" en una sola noche

En la continuidad de la Guerra en Medio Oriente, Donald Trump, dijo en conferencia que Irán podría ser “eliminado” en una noche y “podría” ser la del martes.

6 de abril 2026 · 18:23hs
Donald Trump volvió a realizar declaraciones polémicas contra Irán.

Donald Trump volvió a realizar declaraciones polémicas contra Irán.

En el marco de una nueva joranda de la Guerra en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una conferencia de prensa este lunes que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche y que esa noche “podría” ser el martes por la noche.

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Las declaraciones de Donald Trump

“Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo (por el martes)”, dijo el presidente estadounidense en conferencia de prensa, reportó la cadena CNN.

La Guerra en Medio Oriente no da tregua. 

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Trump advirtió repetidamente que Estados Unidos podría atacar centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras en Irán si Teherán no llega a un acuerdo o no reabre el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo. Durante el fin de semana, el mandatario declaró que Irán tenía hasta el martes a las 20, hora de Miami, para llegar a un acuerdo.

El rescate del aviador

Donald Trump, calificó la misión de rescate del aviador del F-15E derribado por Irán como “una de las búsquedas en combate más grandes, complejas y angustiosas jamás intentadas por las fuerzas armadas”.

Trump declaró en conferencia de prensa que las fuerzas armadas desplegaron 21 aeronaves militares inmediatamente después de que el caza F-15E fuera derribado. Durante la primera fase de búsqueda y rescate tras el derribo del avión, el piloto fue localizado y rescatado por un helicóptero HH-60W Jolly Green II.

Según declaró, en la operación para rescatar al oficial de sistemas de armas participaron 155 aeronaves, entre ellas cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento de combustible y 13 aviones de rescate.

“El heroico oficial de sistemas de armas del F-15E había eludido la captura en tierra en Irán durante casi 48 horas”, dijo. “Eso es mucho tiempo cuando estás en malas condiciones y sangrando”, añadió el mandatario norteamericano.

A su vez, el director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que los servicios de inteligencia indicaron que los iraníes estaban “avergonzados y, en última instancia, humillados por el éxito de esta audaz misión”.

Radcliffe dijo en conferencia de prensa junto a Trump, que la CIA puso en marcha una “campaña de engaño” diseñada para confundir a los iraníes que buscaban al aviador y que, el sábado por la mañana, lo encontraron y confirmaron que el oficial de sistemas de armas estaba vivo y escondido en una grieta de la montaña.

Guerra en Medio Oriente Donald Trump Irán
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