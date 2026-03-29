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Guerra en Medio Oriente: Irán reivindicó un ataque contra plantas de aluminio vinculadas a Estados Unidos

En otro día más en el Guerra en Medio Oriente, este domingo Irán reivindicó un ataque contra plantas de aluminio vinculadas a Estados Unidos en Emiratos Árabes.

29 de marzo 2026 · 22:03hs
Irán reivindicó un ataque contra plantas de aluminio vinculadas a Estados Unidos. 

Irán reivindicó un ataque contra plantas de aluminio vinculadas a Estados Unidos. 

En el marco de la Guerra en Medio Oriente, fuerzas de Irán se atribuyeron un ataque aéreo y naval contra dos plantas de aluminio vinculadas a la industria militar de Estados Unidos en Medio Oriente, según informó este domingo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

LEER MÁS: Guerra en Medio Oriente: hay más de 2.100 niños muertos o heridos, según Unicef

El informe desde Irán

“Durante una operación combinada, los combatientes de las Fuerzas Aeroespaciales y Navales del Cuerpo del CGRI llevaron a cabo ataques efectivos contra dos instalaciones vinculadas a la industria militar y aeroespacial de EEUU en la región”, señaló un comunicado reproducido por la agencia iraní IRIB.

Tras 23 días de la Guerra en Medio Oriente, Unicef informó que hay más de 2.100 niños muertos o heridos.

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Se trata de la planta de aluminio EMAL en los Emiratos Árabes Unidos y la fábrica de aluminio ALBA en Bahréin, según puntualizaron.

El CGRI indicó que la planta EMAL cuenta con la línea de producción de aluminio más larga del mundo y una capacidad de fabricación de 1,3 millones de toneladas de aluminio al año.

El ataque se enmarca dentro de las operaciones encaradas por el Gobierno de Teherán como represalia por los bombardeos sobre territorio iraní realizados desde el 28 de febrero último por los Estados Unidos e Israel.

Guerra en Medio Oriente Irán Ataque Estados Unidos Emiratos Árabes
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