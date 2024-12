Francia: condenaron a Dominique Pelicot, quien entregó a su esposa para que la violaran

Dominique Pelicot, acusado de haber drogado a su ex mujer, Gisèle Pelicot, durante al menos diez años para que decenas de hombres la violaran en su propia vivienda, fue condenado este jueves a 20 años de prisión, la pena máxima, tras ser hallado culpable de todos los cargos en su contra por el tribunal de Aviñón, Francia ,

Los fiscales dieron cuenta de al menos 92 violaciones durante diez años, aunque para la víctima durante años toda sospecha se limitó a lagunas temporales en su memoria.

Los 51 acusados fueron declarados culpables de los cargos que se les imputaban, pero muchos de ellos fueron condenados a penas más cortas que las solicitadas por los fiscales.

Jacques C. fue condenado a 5 años de prisión en suspenso. Cyrille D., Lionel R. y Boris M. fueron condenados a 8 años de prisión, aunque el fiscal había pedido penas de 12 años. Redouan A. fue declarado culpable de violación con agravantes, pero como un experto le diagnosticó esquizofrenia, el presidente del tribunal le concedió una pena reducida.

El acusado de drogar a su mujer durante 10 años para ofrecerla a decenas de hombres desconocidos, que también abusaban sexualmente de ella, compareció en el juicio sin eludir ninguna de las preguntas del tribunal, aunque en algunos momentos su voz se quebró: "Gracias a los psicólogos, me he dado cuenta de que no nacemos así, que nos convertimos en eso”, en referencia a los episodios de abusos sexuales infantiles que presenció en su infancia, cuando su padre abusó de su hermana adoptiva.