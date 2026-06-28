Gimnasia de Concepción del Uruguay perdió y está último en su grupo

Por la fecha 15 del Federal A, Gimnasia de Concepción del Uruguay cayó 2 a 1 como visitante con Atlético Escobar.

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay perdió este domingo 2 a 1 frente a Atlético Escobar, en condición de visitante, por la 15ª fecha de la Zona A del Torneo Federal A.

El conjunto uruguayense no pudo sumar fuera de casa y sufrió una derrota que lo deja en una situación comprometida de cara a la recta final de la fase de grupos, cuando restan tres jornadas para el cierre de esta etapa.

Nadia Cutro le ganó el mano a mano por el podio a Ballay por ¡una décima!

Ramón Villalba, a los 20 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el dueño de casa. En el segundo tiempo igualó transioriamente Misael Bogado, a los 29 minutos; mientras que Lucas Núñez, a los 43 minutos, marcó el segundo tanto de los bonaerenses.

El Lobo deberá enfocarse en el próximo compromiso, en un partido que será clave para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en el certamen.

El panorama del Federal A

Los otros resultados del Grupo A fueron: Sportivo Las Parejas 1-Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 1, El Linqueño 1-Sportivo Belgrano de San Francisco 1, Independiente de Chivilcoy 0-Douglas Haig de Pergamino 4 y 9 de Julio de Rafaela 2-Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy 1.

Las posiciones son: Douglas Haig y Sportivo Belgrano 27 puntos; 9 de Julio 25; Gimnasia (Ch) y Defensores de Belgrano 22; Sportivo Las Parejas 21; Independiente y Atlético Escobar 17; Gimnasia (CdelU) y El Linqueño 13.

La próxima fecha: Gimnasia (Ch)-El Linqueño, Gimnasia (CdeU)-9 de Julio, Defensores-Atlético Escobar, Douglas Haig-Sportivo Las Parejas y Sportivo Belgrano-Independiente.