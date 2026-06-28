Marco Dianda ganó su primera carrera en el TC Pick Up

Marco Dianda, que venía de lograr en Rafaela su primer podio en el TC, obtuvo su primeravictoria en el TCPK al imponerse de punta a punta en la 5ª fecha.

Marco Dianda (Ford Ranger) sigue sorprendiendo y cosechando logros en el automovilismo argentino. El fin de semana pasado, en Rafaela, el cordobés de 18 años había logrado su primer podio en su 7ª participación en el Turismo Carretera. Y este domingo, en el autódromo de La Plata, alcanzó su 1ª victoria en su 5ª carrera en el TC Pick Up. Y lo consiguió con un contundente triunfo, sin errores y sin dejar ningún tipo de dudas.

El piloto del Gurí Martínez Competición se convirtió en el ganador más joven de la historia de la categoría , superando a Agustín Martínez, quien en Río Cuarto 2022 había festejado a los 19 años, también con una Ford Ranger del equipo entrerriano. Además, Dianda es el 3º nuevo ganador de 2026 en TCPK, un estatus que ya habían alcanzado Diego Azar (Fiat Toro) y Tobías Martínez (Chevrolet S10).

El representante de Guatimozín largó desde la “pole position” y rápidamente estableció diferencias respecto de Hernán Palazzo (Toyota Hilux), con quien compartió la 1ª fila. El pinamarense, que finalmente llegó a 2s713 del vencedor, terminó más ocupado en defenderse de Otto Fritzler (Ford Ranger) que en ir por su 1ª victoria en el TC Pick Up. Los tres le dieron forma a un podio de campeones de TC Pista que actualmente corren en el TC. Y hasta que Tobías Martínez (Chevrolet S10) se retrasó por un toque con Agustín Canapino (Chevrolet S10), los pilotos de TC con títulos en el TCP que peleaban adelante eran 4.

La palabra de Marco Dianda

“Es hermoso lograr un triunfo más en la ACTC. Me voy muy contento. Fue una muy buena fecha, sumamos muy buenos puntos y sacamos muy buenas conclusiones con la camioneta. Es bueno cuando uno prueba y da resultados, ya que muchas veces uno prueba y no obtiene lo que quiere. Ojalá podamos seguir con esta regularidad y pelear más arriba en el campeonato”, expresó Dianda en Campeones Radio y AM590 Continental.

Hernán Palazzo (Toyota Hilux) logró su 2º podio de 2026 y el 8º en 37 carreras en TC Pick Up e igualó su mejor resultado en la categoría, ya que también había sido 2º en El Villicum 2024 y en La Plata y Río Cuarto 2025. Otto Fritzler (Ford Ranger), en tanto, obtuvo su tercer “top 3” del año y el 4º en 15 participaciones en TCPK y recuperó el liderazgo del campeonato.

El piloto del Maquin Parts Racing le lleva 3,5 puntos de ventaja a Mariano Werner (Foton Tunland G7). El entrerriano se tocó con Julián Santero (Toyota Hilux) en la 1ª vuelta, cuando peleaban por la 7ª posición. Tras quedar 15º y último, el piloto del Fadel Racing avanzó hasta el 11º lugar, su peor resultado de la temporada. Luego de una Final en la que le costó avanzar y se vio beneficiado por retrasos de un par de rivales, Agustín Canapino (Chevrolet S10) arribó 4º y ahora está 3º en el torneo, a 15 unidades de Fritzler.

La próxima fecha del TC Pick Up se llevará a cabo el 25 y 26 de julio en escenario a confirmar.