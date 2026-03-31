El médico que permitió la muerte de Noelia Castillo pertenece a un movimiento "pro-eutanasia"

Un médico de la Comisión que autorizó la eutanasia está en el centro de una querella penal por supuesta parcialidad ideológica.

Un médico de la Comisión que autorizó la eutanasia de Noelia está en el centro de una querella penal por supuesta parcialidad ideológica. El artículo periodístico revela que ese profesional había defendido públicamente posturas favorables a la muerte asistida antes de integrarse en la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

Se trata de una columna de opinión de marzo de 2021 firmada por Josep Maria Busquets Font . En ella criticaba los mecanismos de control y afirmaba que eran “claramente contraproducentes” y que “no aportan valor añadido” . También sostenía que el enfermo carecería de “suficiente habilidad para demostrar lo que es indemostrable”.

Según pudo saber este medio, la Fundación Española de Abogados Cristianos incorporó ese artículo como prueba en la querella presentada el 23 de septiembre de 2025 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El expediente gira en torno a la eutanasia de Noelia Castillo Ramos, la joven barcelonesa cuyo caso desató multitud de acciones judiciales.

La querella por Noelia Castillo

Meses después de su crítica, Busquets Font fue nombrado secretario de la CGEC por resolución de julio de 2021 firmada por el entonces consejero Josep Maria Argimon. La querella sostiene que ese acto administrativo es el origen de un posible delito de prevaricación en la contratación, tipificado en el artículo 405 del Código Penal.

Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 20 abrió diligencias contra dos miembros de la comisión tras otra querella de la misma fundación. Se acusa a ambos de haber “simulado un desacuerdo” para forzar que la decisión se “elevara al pleno”, alterando el cauce previsto y, según la denuncia, blindando la autorización administrativamente.

La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12, que ya avaló la eutanasia de Noelia en primera instancia, descartó irregularidades. Señaló que la jurista reflejó en su informe que le generaba dudas sobre la gravedad del sufrimiento y subrayó que la decisión del pleno, aprobada por unanimidad, aporta mayores garantías: “No se aprecia ningún indicio de delito”.

El Juzgado número 20 admitió la querella únicamente para recabar la sentencia del contencioso y tramitar la documentación. Tras recibirla, el ministerio público entendió que los hechos carecían de relevancia penal y la Fiscalía ha pedido el archivo. El TSJ confirmó esa resolución, mientras la polémica sobre la eutanasia de Noelia no cede.