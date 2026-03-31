Uno Entre Rios | El Mundo | Médico

El médico que permitió la muerte de Noelia Castillo pertenece a un movimiento "pro-eutanasia"

Un médico de la Comisión que autorizó la eutanasia está en el centro de una querella penal por supuesta parcialidad ideológica.

31 de marzo 2026 · 16:02hs
El médico que permitió la muerte de Noelia Castillo pertenece a un movimiento pro-eutanasia

El médico que permitió la muerte de Noelia Castillo pertenece a un movimiento "pro-eutanasia"

Un médico de la Comisión que autorizó la eutanasia de Noelia está en el centro de una querella penal por supuesta parcialidad ideológica. El artículo periodístico revela que ese profesional había defendido públicamente posturas favorables a la muerte asistida antes de integrarse en la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

El médico de la comisión

Se trata de una columna de opinión de marzo de 2021 firmada por Josep Maria Busquets Font. En ella criticaba los mecanismos de control y afirmaba que eran “claramente contraproducentes” y que “no aportan valor añadido”. También sostenía que el enfermo carecería de “suficiente habilidad para demostrar lo que es indemostrable”.

Testimonios del expediente dan cuenta de episodios reiterados que generaron incomodidad y temor en las pacientes” por parte del médico del hospital San Martín

Médico del hospital San Martín fue cesanteado tras ser acusado de abusos

Irán aprobó la ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz. El proyecto contempla tasas de hasta dos millones de dólares por barco

Irán cobrará peajes en el estrecho de Ormuz

Según pudo saber este medio, la Fundación Española de Abogados Cristianos incorporó ese artículo como prueba en la querella presentada el 23 de septiembre de 2025 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El expediente gira en torno a la eutanasia de Noelia Castillo Ramos, la joven barcelonesa cuyo caso desató multitud de acciones judiciales.

LEER MÁS: Eutanasia: presentaron un proyecto que legaliza la interrupción voluntaria de la vida

La querella por Noelia Castillo

Meses después de su crítica, Busquets Font fue nombrado secretario de la CGEC por resolución de julio de 2021 firmada por el entonces consejero Josep Maria Argimon. La querella sostiene que ese acto administrativo es el origen de un posible delito de prevaricación en la contratación, tipificado en el artículo 405 del Código Penal.

Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 20 abrió diligencias contra dos miembros de la comisión tras otra querella de la misma fundación. Se acusa a ambos de haber “simulado un desacuerdo” para forzar que la decisión se “elevara al pleno”, alterando el cauce previsto y, según la denuncia, blindando la autorización administrativamente.

La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12, que ya avaló la eutanasia de Noelia en primera instancia, descartó irregularidades. Señaló que la jurista reflejó en su informe que le generaba dudas sobre la gravedad del sufrimiento y subrayó que la decisión del pleno, aprobada por unanimidad, aporta mayores garantías: “No se aprecia ningún indicio de delito”.

El Juzgado número 20 admitió la querella únicamente para recabar la sentencia del contencioso y tramitar la documentación. Tras recibirla, el ministerio público entendió que los hechos carecían de relevancia penal y la Fiscalía ha pedido el archivo. El TSJ confirmó esa resolución, mientras la polémica sobre la eutanasia de Noelia no cede.

Médico eutanasia Juicio Movimiento Muerte
Noticias relacionadas
Millones de personas marcharon en ciudades de Estados Unidos contra políticas bélicas y autoritarias de Donald Trump. Robert De Niro al frente de la marcha en Nueva York

Se cumplieron multitudinarias protestas contra Donald Trump

Irán reivindicó un ataque contra plantas de aluminio vinculadas a Estados Unidos. 

Guerra en Medio Oriente: Irán reivindicó un ataque contra plantas de aluminio vinculadas a Estados Unidos

Alerta química en Israel: restos de un misil provocaron un incendio y evacuaciones

Alerta química en Israel: restos de un misil provocaron un incendio y evacuaciones

la policia israeli impidio la asistencia del jefe de la iglesia catolica de jerusalen a la misa de ramos

La Policía israelí impidió la asistencia del jefe de la Iglesia Católica de Jerusalén a la misa de Ramos

Ver comentarios

Lo último

La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025

La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025

Un árbitro nuevo en el camino de Patronato

Un árbitro nuevo en el camino de Patronato

Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Ultimo Momento
La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025

La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025

Un árbitro nuevo en el camino de Patronato

Un árbitro nuevo en el camino de Patronato

Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

El médico que permitió la muerte de Noelia Castillo pertenece a un movimiento pro-eutanasia

El médico que permitió la muerte de Noelia Castillo pertenece a un movimiento "pro-eutanasia"

Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto abuso sexual simple

Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto abuso sexual simple

Policiales
Alerta en Paraná: hombre acusado de acosar a mujeres, incluida una menor de edad

Alerta en Paraná: hombre acusado de acosar a mujeres, incluida una menor de edad

Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González

Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González

Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo

Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo

Un camionero quedó atrapado tras un choque y fue hospitalizado en Concordia

Un camionero quedó atrapado tras un choque y fue hospitalizado en Concordia

Fuerte choque en Paraná con dos personas lesionadas, una quedó inconsciente

Fuerte choque en Paraná con dos personas lesionadas, una quedó inconsciente

Ovación
La Selección Argentina se despide del país ante Zambia

La Selección Argentina se despide del país ante Zambia

Franco Colapinto brindará una exhibición en Argentina

Franco Colapinto brindará una exhibición en Argentina

Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto abuso sexual simple

Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto abuso sexual simple

Último entrenamiento de la Selección Argentina en el país

Último entrenamiento de la Selección Argentina en el país

Unión sigue adelante en la Copa Argentina tras vencer a Agropecuario

Unión sigue adelante en la Copa Argentina tras vencer a Agropecuario

La provincia
Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Colón rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

Colón rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

Obras en calle Rosario del Tala: habrá reducción de calzada y cortes totales temporales

Obras en calle Rosario del Tala: habrá reducción de calzada y cortes totales temporales

El calor y la humedad seguirán en la región al menos hasta la semana que viene

El calor y la humedad seguirán en la región al menos hasta la semana que viene

Paraná modifica el recorrido del ramal P.2 de la Línea P

Paraná modifica el recorrido del ramal P.2 de la Línea P

Dejanos tu comentario