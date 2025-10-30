Uno Entre Rios | El Mundo | Donald Trump

Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras y reducción de aranceles

Los mandatarios de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, se reunieron en Corea del Sur. Acuerdos sobre tierras raras, aranceles y fentanilo

30 de octubre 2025 · 10:40hs
Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras y la reducción de aranceles en su reunión en Corea del Sur. El mandatario estadounidense afirmó que las importaciones chinas estarán sujetas a un arancel del 47%, diez puntos porcentuales menos que el nivel previo, mientras que el líder chino accedió a aplazar durante un año las restricciones a los minerales

Donald Trump, anunció el jueves que reducirá los aranceles a las importaciones procedentes de China, tras una cumbre con el líder chino Xi Jinping que rebajó la tensión en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Las importaciones chinas estarán sujetas a un arancel del 47%, diez puntos porcentuales menos que el nivel previo, mientras que Xi accedió a aplazar durante un año las restricciones a los minerales de tierras raras, esenciales para la fabricación de productos que van desde teléfonos móviles hasta aviones de combate.

Diría que en una escala del 1 al 10, siendo 10 la mejor, la reunión fue un 12”, declaró Trump a bordo del Air Force One al partir de Busan. Además, confirmó que visitará China en abril, y que recibiría a Xi posteriormente en Washington o en Palm Beach, Florida.

Trump informó que China pondrá fin a las restricciones a las exportaciones de tierras raras y comprará soja estadounidense, luego de varios meses sin adquisiciones significativas. “Ya se resolvió todo el tema de las tierras raras, y eso es para el mundo entero; se podría decir que fue una situación mundial, no solo de Estados Unidos. No hay ningún obstáculo en cuanto a las tierras raras”, dijo.

El mandatario indicó que ambos países cooperarán en el tema de Ucrania, aunque precisó que el comercio de petróleo ruso por parte de China no se abordó en profundidad. Otro tema que no se trató fue Taiwán, y ambos líderes evitaron responder preguntas sobre la isla, en medio de la preocupación de Taipéi por posibles concesiones de Washington a Beijing.

Trump también destacó avances en la lucha contra el fentanilo. A cambio, EEUU reducirá los aranceles vinculados al opioide del 20% al 10%. “Acordamos que trabajará arduamente para detener el flujo”, afirmó el presidente estadounidense.

El encuentro, que duró una hora y 40 minutos, fue la primera reunión cara a cara entre ambos líderes desde 2019. Durante la apertura, declararon su disposición a una tregua sobre cuestiones clave, incluyendo aranceles adicionales de EEUU y restricciones chinas sobre minerales estratégicos.

Tras el saludo frente a las banderas de ambos países, Trump señaló: “Vamos a tener una reunión muy exitosa. Es un negociador duro —eso no es bueno—. Nos conocemos bien. Nos entenderemos muy bien. Siempre hemos tenido una gran relación”.

Por su parte, Xi comparó la relación entre EEUU y China con un “buque de alta mar” que debe “mantener el rumbo correcto” y destacó que ambos países pueden asumir conjuntamente su responsabilidad como grandes potencias.

El presidente estadounidense añadió que ambos países colaborarán en el tema de Ucrania, señalando que la guerra “salió a colación” como asunto prioritario (AFP)

“El mundo se enfrenta a muchos problemas difíciles… China y Estados Unidos pueden trabajar juntos para lograr cosas más importantes y concretas para el bien de nuestros dos países y del mundo entero”, dijo Xi, quien agregó que los equipos económicos y comerciales alcanzaron un consenso básico para abordar sus principales preocupaciones.

El optimismo de Busan contrastó con la reciente escalada de tensiones, luego de que Beijing propusiera ampliar las restricciones a la exportación de tierras raras, mientras Trump respondió con la amenaza de aranceles del 100% y posibles restricciones a exportaciones estadounidenses de software.

Xi señaló que, aunque ambos líderes no siempre están de acuerdo, es normal que las dos mayores economías del mundo tengan fricciones (REUTERS)

La reunión tuvo lugar al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, y cerró la gira asiática de Trump, que incluyó avances comerciales con Corea del Sur, Japón y países del Sudeste Asiático.

La delegación estadounidense incluyó al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario del Tesoro Scott Bessent y al secretario de Comercio Howard Lutnick, mientras que la delegación china llegó desde Beijing con el ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi, el ministro de Comercio Wang Wentao y el viceprimer ministro He Lifeng.

