Uno Entre Rios | El Mundo | Donald Trump

Donald Trump ordenó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo: "Por tierra es más fácil" al advertir que atacará "cualquier lugar de donde estén llegando drogas. No solo Venezuela"

25 de diciembre 2025 · 09:57hs
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio inminente de ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina. El mandatario hizo estas declaraciones durante su mensaje navideño a las fuerzas armadas, según indicó un informe de Xinhua.

Trump afirmó que Estados Unidos está "ahora atacando por tierra" en su lucha contra los cárteles de la droga y señaló que el narcotráfico por vía marítima se redujo en un 96%.

En tanto volvió a anunciar el próximo inicio de ataques por tierra en América Latina, como parte de su presunta lucha contra el narcotráfico en la región.

Venezuela y otros países —entre ellos Colombia y Nicaragua— tacharon los ataques marítimos de Washington en el Caribe y el Pacífico como ejecuciones extrajudiciales y apuntaron que no se presentaron ningunas pruebas de la conexión de las lanchas atacadas con el tráfico de drogas.

El mandatario estadounidense hizo la declaración durante una llamada con militares estadounidenses. "Estoy tremendamente agradecido por el trabajo que están haciendo para detener el tráfico de drogas en nuestra región", declaró.

Días antes, en medio de las agresiones sin precedentes de Washington contra Caracas, Trump declaró que planea atacar por tierra no solo a Venezuela, sino a cualquier lugar de donde "las drogas estén llegando". "Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela", dijo. "Por tierra es más fácil".

Al responder a una pregunta sobre por qué el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debería tomarse en serio su amenaza sobre ataques terrestres, Trump dijo que el líder venezolano "puede hacer lo que quiera". "Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo", advirtió Trump.

El presidente estadounidense también felicitó especialmente a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, actualmente desplegado en el Caribe.

ONU advierte

En tanto, expertos de la ONU denunciaron este miércoles el bloqueo naval ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump contra los buques petroleros sancionados que salgan o se dirijan a Venezuela, y estimaron que se trata de un "ataque armado" contrario al derecho internacional. Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado un dispositivo militar en el Caribe, oficialmente para combatir el narcotráfico, y atacado supuestas narcolanchas tanto ahí como en el Pacífico oriental, con un saldo hasta ahora de 105 muertos.

A ello se sumó la orden del presidente Trump de bloquear todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Al menos dos buques fueron confiscados. Washington acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar "el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros". Y ha puesto precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro -50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención-, bajo la acusación de que el líder chavista dirige el Cartel de los Soles.

Ver comentarios

Ultimo Momento
Policiales
Ovación
La provincia
