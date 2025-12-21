Uno Entre Rios | El Mundo | Donald Trump

Donald Trump y Jeffrey Epstein: liberan miles de archivos secretos

Bill Clinton y Donald Trump mencionados en los nuevos archivos libertados del caso Jeffrey Epstein, por corrupción de menores

21 de diciembre 2025 · 14:09hs
Bill Clinton y Donald Trump mencionados en los nuevos archivos libertados del caso Jeffrey Epstein

Bill Clinton y Donald Trump mencionados en los nuevos archivos libertados del caso Jeffrey Epstein, por corrupción de menores 
Bill Clinton y Donald Trump mencionados en los nuevos archivos libertados del caso Jeffrey Epstein

Bill Clinton y Donald Trump mencionados en los nuevos archivos libertados del caso Jeffrey Epstein, por corrupción de menores 
Bill Clinton y Donald Trump mencionados en los nuevos archivos libertados del caso Jeffrey Epstein

Bill Clinton y Donald Trump mencionados en los nuevos archivos libertados del caso Jeffrey Epstein, por corrupción de menores 

Jeffrey Epstein, el multimillonario estadounidense condenado por delitos sexuales contra menores y que apareció muerto en su celda, volvió a ocupar el centro de la escena mundial esta semana. La renovada atención se debe a la publicación parcial de miles de documentos oficiales que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) mantuvo bajo reserva durante años.

Epstein (1953-2019) fue un financista que amasó una fortuna superior a los 500 millones de dólares y cultivó vínculos con presidentes, príncipes, científicos y celebridades.

Trump busca crear un marco nacional de regulación de la inteligencia artificial

Trump busca crear un marco nacional de regulación de la inteligencia artificial

Lavier Milei planteará en el Mercosur la necesidad de que el bloque se abra al libre comercio

Milei y Lula Da Silva se saludaron en la cumbre del Mercosur

En 2008 fue condenado en Florida por proxenetismo de menores, pero gracias a un polémico acuerdo con la fiscalía solo cumplió 13 meses de cárcel en un régimen de semilibertad.

En julio de 2019, resultó detenido nuevamente en Nueva York, acusado de dirigir durante dos décadas una red de tráfico sexual de adolescentes de entre 14 y 17 años.

Un mes después, apareció muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center de Manhattan; si bien la autopsia oficial determinó que se trató de un suicidio por ahorcamiento, el hecho alimentó innumerables teorías conspirativas.

Se trata de los expedientes completos de las investigaciones del FBI y el Departamento de Justicia: entrevistas, fotografías, mensajes, libros de contactos y registros de vuelos de su avión privado (apodado "Lolita Express").

También incluyen evidencias recolectadas en sus mansiones de Nueva York, Palm Beach y su isla privada, Little St. James, en el Caribe.

Parte de este material ya se había difundido entre 2019 y 2024 en el marco de juicios civiles y del proceso contra Ghislaine Maxwell, su expareja y socia, condenada a 20 años de prisión en 2022.

Donald Trump Jeffrey Epstein

Las revelaciones de esta semana

El 19 de diciembre de 2025, en cumplimiento de la “Ley de Transparencia de los Archivos Epstein” —aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump en noviembre—, el DOJ comenzó a subir a su sitio oficial más de 13.000 páginas y cientos de fotografías.

Entre los puntos más destacados aparecen:

Evidencias del FBI: imágenes de elementos incautados en los operativos de 2007 y 2019.

La agenda de contactos: números telefónicos de Bill Clinton, Donald Trump, el príncipe Andrés de Inglaterra y decenas de figuras del poder global.

Registros visuales: fotos de Epstein con exmandatarios y celebridades, además de imágenes de las víctimas (con rostros preservados para proteger su identidad).

Pruebas financieras: un cheque de 22.500 dólares firmado por Trump en 2001, hallado entre las pertenencias del financista.

Sin embargo, la controversia estalló porque miles de páginas aparecen tachadas o fueron dadas de baja horas después de su publicación, incluyendo imágenes vinculadas a Trump, lo que desató denuncias de "censura selectiva" desde diversos sectores políticos.

Donald Trump

El impacto en 2025

A pesar de que no surgieron nombres desconocidos hasta el momento, la liberación masiva reavivó el debate sobre el encubrimiento de los delitos de Epstein por parte de sectores poderosos.

Sobrevivientes como Virginia Giuffre y Maria Farmer exigen que se eliminen todas las tachaduras para identificar a los cómplices que aún no han sido procesados.

El DOJ prometió seguir publicando lotes en las próximas semanas, pero el descontento crece en el Capitolio. Legisladores de ambos partidos coinciden en que esta entrega inicial incumple el espíritu de la ley debido a su carácter fragmentario

Donald Trump Jeffrey Epstein Bill Clinton
Noticias relacionadas
Lula Da Silva sostuvo que América del Sur debe seguir siendo una región de paz y que la tensión entre Venezuela y Estados Unidos no se resuelve por la fuerza 

Lula insiste en la negociación entre Estados Unidos y Venezuela

Trump declara al fentanilo arma de destrucción masiva

Trump declara al fentanilo "arma de destrucción masiva"

Un ciudadano detiene a uno de los tiradores. Otro de los atacantes es tomado por las cámaras de seguridad de las cercanías d ela playa Bondi, en Australia

Atentado en Australia: 15 muertos en ataque antisemita

José Antonio Kast se impuso ampliamente en el balojate de Chile.

José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente

Ver comentarios

Lo último

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Ultimo Momento
Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

Expulsaron del país a líder narco de la banda de los uruguayos que fue condenado en Entre Ríos

Expulsaron del país a líder narco de la banda de los uruguayos que fue condenado en Entre Ríos

Policiales
Narcomenudeo: cinco allanamiento con resultados positivos en Concordia

Narcomenudeo: cinco allanamiento con resultados positivos en Concordia

Fiesta clandestina en Paraná: secuestran armas a menores y a mayores de edad

Fiesta clandestina en Paraná: secuestran armas a menores y a mayores de edad

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Ovación
LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

GeoFut prepara un clásico de verano

GeoFut prepara un clásico de verano

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

La provincia
Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

Paraná: realizan trabajos en la red de agua potable de Ramírez y puede resentir el suministro

Paraná: realizan trabajos en la red de agua potable de Ramírez y puede resentir el suministro

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Acción solidaria en el hospital San Martín

Acción solidaria en el hospital San Martín

Dejanos tu comentario