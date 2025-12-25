Bolsa de nicotina: venta en kioscos y alarma por consumo en los jóvenes

Entró a Argentina la bolsa de nicotina importada que se vende sin control en kioscos. Vienen en pastileros, en colores y sabores como si fuesen golosinas

Comenzó a aparecer en kioscos de Argentina la bolsa de nicotina. El producto importado se están vendiendo sin control. Las hay con forma de pastillero de colores y diversos sabores y se exhiben en como si se tratara de golosinas.

Las concentraciones de nicotina de estos productos van desde pocos miligramos hasta el equivalente a ocho cigarrillos. Esta sustancia es altamente adictiva y se está vendiendo sin ningún control e incumpliendo las normas vigentes de la Ley de Control del Tabaco, según se advirtió desde organizaciones civiles.

El Ministerio de Salud afirma que el producto “no está autorizado en el país” sin embargo no hay controles en la comercialización. Un reciente estudio en adolescentes muestra que el consumo ya comenzó a expandirse en la Argentina, de la mano de una fuerte campaña de marketing de las empresas tabacaleras. Se comercializan con sabores y presentaciones llamativas pero contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva y que conlleva riesgos para la salud.

Bolsas de nicotina efectos salud tabacaleras

Las bolsitas de nicotina (nicotine pouches, en inglés) son el nuevo producto “estrella” de las empresas tabacaleras que, mediante un marketing agresivo -con cartelería y exhibidores llamativos en kioscos y promotoras en la vía pública-, buscan posicionarse entre los jóvenes en un contexto de vacío legal, pese a que organizaciones de la sociedad civil sostienen que deberían estar alcanzadas por la Ley de Control de Tabaco.

Un estudio del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en adolescentes de entre 12 y 17 años de 4 ciudades del país muestra que un 3,4% de ellos declara haber probado las bolsitas y casi un 2% las ha consumido en los últimos 30 días. El número enciende las alarmas si se tiene en cuenta que recientemente irrumpió en el mercado argentino y que la venta de cigarrillos y otros productos de tabaco está prohibida por ley en menores de 18 años.

Bolsas de nicotina efectos salud tabacaleras 2

¿Qué son las bolsitas o pouches de nicotina?

Las bolsitas contienen nicotina derivada del tabaco o sintética, celulosa, agua, saborizantes y carbonato de sodio. Se consumen colocándolas dentro de la boca, entre el labio y la encía. La absorción de la nicotina ocurre a través de la mucosa bucal.

Las bolsitas que se venden en Argentina contienen entre 1,5 y 6 mg de nicotina por unidad. “Lo que tienen estas bolsitas son sales de nicotina, un cristal que se disuelve fácilmente y es sencillo de producir. A diferencia de la planta de tabaco, que requiere siembra y cosecha, se trata de un compuesto químico que puede elaborarse de manera industrial”, explicó a Chequeado Guillermo Espinosa, médico especialista en Control del Tabaco del Hospital Italiano de Buenos Aires y presidente de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC).

Las principales marcas, entre ellas Zyn y Velo, son producidas por empresas tabacaleras multinacionales y se presentan en una variedad de sabores como menta o cereza que históricamente han sido utilizados por la industria del tabaco para atraer a los jóvenes. “El objetivo es vender un producto de consumo rápido y masivo, que genera dependencia, especialmente entre adolescentes, y que luego impulsa una mayor demanda de otros productos con nicotina”, sostuvo Espinosa.

Bolsas de nicotina efectos salud tabacaleras Controles

Efectos en la salud

La industria tabacalera promociona estos productos como libres de humo y sin tabaco, "de daño reducido”, pero los efectos a largo plazo del uso de bolsitas de nicotina sobre la salud son aún desconocidos, ya que no han estado en el mercado el tiempo suficiente como para ser estudiados de manera exhaustiva en condiciones reales, según una revisión de la ONG global Cochrane.

Especialistas hablan de riesgos para la salud cardiovascular -la nicotina causa aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial- y para la salud bucal y dental, ya que pueden derivar en cáncer oral.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la nicotina es una sustancia muy adictiva y puede causar severos daños en mujeres embarazadas, niños y adolescentes. La exposición a la nicotina durante la adolescencia puede dañar el cerebro en desarrollo y afectar la memoria y el aprendizaje. “En quienes comienzan a consumir estos productos a edades muy tempranas genera una respuesta mayor de dependencia. Lo veíamos con los cigarrillos (convencionales) y electrónicos y ahora también lo vemos con estas bolsitas de nicotina”, advirtió Espinosa.

Bolsas de nicotina efectos salud tabacaleras 4

Regulación en Argentina y en el mundo

La organización Campaign for Tobacco-Free Kids y la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins identificó regulaciones en 45 países: “Se observa que la mayor proporción de países con políticas al respecto se concentra en la región europea y en países de altos ingresos. Entre los países que regulan las bolsitas de nicotina, la mayoría las considera productos de tabaco o productos relacionados con el tabaco”.

Aunque en Argentina no existe legislación específica sobre las bolistas de nicotina, desde las organizaciones que trabajan por la reducción de los daños asociados al consumo de productos de tabaco y nicotina sostienen que el producto queda alcanzado por la Ley 26.687, según las definiciones que esta contiene.

Además, en Argentina rigen prohibiciones de importación, comercialización y publicidad para los otros productos emergentes de tabaco y nicotina: los cigarrillos electrónicos y calentadores de tabaco. “Desde la sociedad civil sostenemos que, si bien una actualización normativa sería deseable para regular de manera taxativa a las bolsas de nicotina, el marco legal actual es suficiente para considerarlas alcanzadas y sujetas a la Ley de Control de Tabaco”, explicó Mario Bedosti, coordinador del área de Incidencia de FIC Argentina.

Bolsas de nicotina efectos salud tabacaleras 1

La Resolución N° 143/22 del Ministerio de Salud de la Nación establece: “Queda expresamente prohibido que las empresas fabricantes e importadoras de productos de tabaco incluyan en la publicidad y etiquetado de productos de tabaco y en toda forma de información al público, la mención a ingredientes y aditivos, como saborizantes, aromatizantes o cualquier otro tipo de ingrediente”.

“En este marco, las bolsas de nicotina que actualmente se venden en kioscos incumplen la resolución, ya que entre los distintos elementos destacados por las tácticas de marketing, se incluye el ofrecimiento de al menos 3 sabores distintos, los cuáles están destacados tanto nominalmente (se incluye el sabor en el rótulo) como por las imágenes y colores asociados”, denunció Bedosi.