Donald Trump: "De una forma u otra vamos a tener Groenlandia"

Trump afirmó que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con el territorio autónomo danés “pero, de una forma u otra, vamos a tener Groenlandia“.

12 de enero 2026 · 15:33hs
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país se quedaría con Groenlandia “de una forma u otra“, ya que de lo contrario Rusia y China “tomarían el control” de la isla. Dinamarca y otros aliados europeos han expresado conmoción ante las amenazas.

Trump sostiene que controlar ese territorio autónomo de Dinamarca, rico en minerales, es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos, dado el aumento de la actividad militar rusa y china en el Ártico.

“Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, a pesar de que ninguno de esos países reclama esa isla.

Además expresó durante un encuentro con ejecutivos de empresas petroleras en la Casa Blanca que Estados Unidos intervendrá en la situación de Groenlandia “les guste o no”, insistiendo en que si Washington no actúa, otros actores globales como Rusia o China podrían incrementar su presencia en la isla.

Trump afirmó que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con el territorio autónomo danés “pero, de una forma u otra, vamos a tener Groenlandia“.

“Cuando la poseemos, la defendemos”, afirmó el mandatario, haciendo hincapié en la necesidad de control y protección directa sobre la isla.

Dinamarca y otros aliados europeos han expresado conmoción ante las amenazas de Trump sobre la isla, que desempeña un papel estratégico entre América del Norte y el Ártico, y donde Estados Unidos tiene una base militar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

