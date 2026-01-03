Uno Entre Rios | Venezuela

Venezuela exige a Estados Unidos "una prueba de vida" de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

La vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez denunció que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores

3 de enero 2026 · 09:04hs
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y Flores.

Por su parte, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo este sábado un llamado al país a la calma y a no "facilitarle las cosas al enemigo invasor", al tachar de "criminal y terrorista" el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en el país sudamericano.

Además, el Gobierno de Venezuela solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, luego de que Estados Unidos bombardeara varias partes del país sudamericano, entre ellas Caracas.

A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, Caracas pidió convocar una reunión de emergencia para discutir los "actos de agresión" de Estados Unidos contra Venezuela, una misiva que también se entregó al secretario general de la ONU, António Guterres.

