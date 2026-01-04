Uno Entre Rios | Donald Trump

Donald Trump no descarta el envío de militares a Venezuela

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que Trump no descarta una ocupación de Venezuela y que EE.UU. mantiene una “cuarentena petrolera”.

4 de enero 2026 · 14:50hs
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este domingo que el presidente Donald Trump no quiere descartar públicamente la ocupación estadounidense de Venezuela ni el envío de militares al país, después de que su Gobierno capturara al presidete de Venezuela, Nicolás Maduro, y afirmara que EE.UU. “administrará” el país por ahora.

“No cree que vaya a descartar públicamente las opciones que tiene a su disposición Estados Unidos, aunque (el envío de militares sobre el terreno) no sea lo que se está viendo ahora mismo. Lo que se está viendo ahora mismo es una cuarentena petrolera que nos permite ejercer una enorme influencia sobre lo que suceda a continuación”, afirmó Rubio en el programa Face the Nation de la CBS.

Gestión de la industria petrolera

Rubio dijo que Trump quiere mantener la “opcionalidad” sobre si enviar militares al país, pero señaló la “postura de fuerza” de Estados Unidos en la región, que, según él, la administración mantendrá al seguir atacando las presuntas embarcaciones narcotraficantes y manteniendo el bloqueo de los buques sancionados que entran y salen de Venezuela. Añadió que estas medidas tienen la capacidad de paralizar parte de la forma en que el régimen genera ingresos.

“Seguiremos con esa cuarentena y esperamos ver cambios, no solo en la forma en que se gestiona la industria petrolera en beneficio del pueblo, sino también para que se ponga fin al tráfico de drogas y dejemos de tener estos problemas con las bandas”, dijo Rubio.

En una rueda de prensa celebrada ayer, Trump afirmó que Estados Unidos “no teme enviar militares si es necesario”. Ante la consulta de la CNN, de si preveía el envío de militares estadounidenses mientras EE.UU. administra esencialmente el Gobierno venezolano en un periodo de transición, Trump respondió: “Bueno, no, vamos a tener presencia en Venezuela en lo que respecta al petróleo”.

