Uno Entre Rios | El Mundo | Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez invitó a Donald Trump a trabajar "en una agenda de cooperación"

En la entrevista telefónica, Donald Trump dijo que si Delcy Rodríguez "no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro"

5 de enero 2026 · 09:30hs
Delcy Rodríguez invitó a Donald Trump a trabajar en una agenda de cooperación

Delcy Rodríguez invitó a Donald Trump a trabajar en una agenda de cooperación

En un giro de tono con respecto a sus declaraciones anteriores, Delcy Rodríguez, quien este lunes asume la presidencia interina de Venezuela, publicó en la noche del domingo un mensaje conciliador hacia Estados Unidos y Donald Trump tras encabezar su primer consejo de ministros.

"Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación", arranca diciendo el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Arrestan a un hombre por destrozos en la casa del vicepresidente de EE.UU. en Ohio.

Arrestan a un hombre por destrozos en la casa del vicepresidente de EE.UU. en Ohio

Donald Trump habló sobre Cuba a bordo del Air Force One

Trump: "Cuba está lista para caer, no tienen más ingresos sin el petróleo de Venezuela"

"Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia", prosigue el texto.

Nicolás Maduro (3)

"Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo", agrega la hasta ahora vicepresidenta ejecutiva de la nación sudamericana.

"Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera".

En el mensaje también hace un llamado directo a Trump: "Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra".

"Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos".

Rodríguez remata el mensaje diciendo que su país "tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro".

Delcy Rodríguez Venezuela Estados unidos Donald Trump

El mensaje de este domingo implica un claro cambio de tono con respecto a sus declaraciones anteriores. Y llega horas después de que Trump le lanzara un mensaje amenazador durante una entrevista con la revista The Atlantic.

En la entrevista telefónica, Trump dijo que si Rodríguez "no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de [Nicolás] Maduro".

Rodríguez será juramentada como presidenta encargada de Venezuela este lunes, después de que el sábado el Tribunal Supremo de Justicia ordenara que sea ella quien asuma la jefatura del Estado ante la "ausencia forzosa" de Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa Cilia Flores por las fuerzas estadounidenses y llevado a Nueva York, donde este lunes responderán por acusaciones de "narcoterrorismo".

Venezuela Estados Unidos

El mensaje anterior

Horas antes del pronunciamiento del TSJ, Rodríguez, en un mensaje televisado desde Caracas, condenó la acción de EE.UU. y calificó la captura de Maduro y su esposa de "secuestro ilegal e ilegítimo". "Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie", aseguró Rodríguez, durante una alocución que dio al país en cadena nacional de radio y televisión.

"Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo", dijo Rodríguez, quien llamó a sus compatriotas a salir en defensa de su país y afirmó que "en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros".

LEER MÁS: Nicolás Maduro y su esposa comparecen este lunes ante la Justicia de Nueva York

Con esas palabras respondió a lo dicho por Trump durante la primera rueda de prensa tras la captura de Maduro.

Nicolás Maduro (2)

En la comparecencia convocada para explicar la operación militar realizada en la mañana del sábado, Trump ya sugirió que Rodríguez podría ser la persona que estaría al frente del gobierno tras la salida de Maduro, pero que trabajaría alineada con el gobierno de EE.UU. en la recuperación de Venezuela.

El mandatario estadounidense aseguró que Rodríguez había estado en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y dio a entender que aparentemente ella estaría dispuesta a acceder a todas las exigencias de Washington. "No tiene alternativa", apuntó.

Sin embargo, poco después de la rueda de prensa de Trump, Rodríguez realizó una alocución en cadena nacional de radio y televisión en la que ratificó su posición de considerar a Maduro como "el único presidente de Venezuela", denunció su captura como un "secuestro" y agregó que Venezuela "no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie".

Delcy Rodríguez Donald Trump Venezuela Estados Unidos
Noticias relacionadas
nicolas maduro y su esposa comparecen este lunes ante la justicia de nueva york

Nicolás Maduro y su esposa comparecen este lunes ante la Justicia de Nueva York

Nigeria: 30 muertos y varios secuestrados en un ataque entre bandas

Nigeria: 30 muertos y varios secuestrados en un ataque entre bandas

gobiernos aliados a nicolas maduro pidieron una reunion de emergencia en la onu para este lunes

Gobiernos aliados a Nicolás Maduro pidieron una reunión de emergencia en la ONU para este lunes

el papa leon xiv reclamo por la soberania de venezuela tras la captura de nicolas maduro

El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Ver comentarios

Lo último

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Ultimo Momento
Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Policiales
Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Ovación
El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

La provincia
Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

Paraná - Santa Fe: lanzarán servicio diferencial de transporte

Paraná - Santa Fe: lanzarán servicio diferencial de transporte

Qué nombres eligieron las familias entrerrianas durante el último año

Qué nombres eligieron las familias entrerrianas durante el último año

Dejanos tu comentario