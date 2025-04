De cuánto era el capital del Papa Francisco al momento de su muerte

El Papa Francisco dejó una huella imborrable en todos los creyentes. Es que no solo destacó por sus mensajes en favor de la paz, la justicia social y la fraternidad, sino también por su profundo compromiso con la austeridad a lo largo de su papado.

A pesar de haber tenido acceso a los recursos del Vaticano, como vehículos oficiales, seguridad y residencias, el Sumo Pontífice hizo uso de ellos únicamente en lo indispensable, sin nunca buscar un beneficio personal.

Su decisión más simbólica fue haber rechazado vivir en el Palacio Apostólico, la histórica residencia papal, para instalarse en la Casa de Santa Marta, un alojamiento más modesto dentro del Vaticano que comparte con otros sacerdotes.

Rechazo del sueldo de Papa

Según publicó el diario británico Mirror, desde su elección en 2013, Francisco tenía derecho a un salario anual estimado en 340 mil euros. Sin embargo, el propio Papa reveló en el documental Amén: Francisco Responde que nunca aceptó ese dinero.

“A mí no me pagan nada. Cuando necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo”, aseguró en una de las escenas más recordadas de esa producción.

Durante su papado, mantuvo una rutina modesta: desayunos simples, traslados sin ostentación y una vida alejada de los lujos. Todos los gastos necesarios para su función, como alimentación, alojamiento, seguridad y viajes oficiales, fueron cubiertos por el Vaticano, tal como estipula el protocolo para el jefe de la Iglesia Católica.