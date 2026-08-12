San José avanzó a la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur Femenino

San José se impuso por penales sobre 1ro de Mayo de Chajarí. En la próxima instancia se enfrentará con Santa María de Oro de Concordia.

Club Social y Deportivo San José consiguió la clasificación a la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur Femenino, luego de superar como visitante a 1ro de Mayo de Chajarí en la definición por penales.

El conjunto paranaense cayó 2 a 1 en los 90 minutos del partido revancha, disputado en condición de visitante, pero como había ganado por el mismo marcador en el encuentro de ida, la serie terminó igualada 3 a 3 en el resultado global.

En la definición por penales, San José se impuso 4 a 2 y selló su clasificación a la próxima instancia del certamen, luego de una serie equilibrada ante el representante de Chajarí.

El próximo rival de San José

En la segunda ronda de la competencia, San José se enfrentará con Santa María de Oro de Concordia, que será su próximo rival en el camino por la Región Litoral Sur. La ida será en la Capital del Citrus y la revancha en el campo de juego de su rival.