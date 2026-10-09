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Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Un rápido desborde en las quebradas precordilleranas inundó avenidas, arrastró vehículos particulares y un colectivo. Al menos seis personas heridas.

9 de octubre 2026 · 08:28hs
Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Durante la tarde de este jueves, un devastador aluvión de agua, barro y sedimentos afectó gravemente al sector residencial de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, en Chile.

La emergencia ocurrió a eso de las 17 producto de la activación de quebradas precordilleranas y el posterior desborde de un canal ubicado en la calle Francisco Bulnes Correa de esa comuna de la capital chilena. La potente corriente descendió con fuerza hacia el poniente por la avenida General Blanche, anegando vías principales e impactando diversos sectores como Quebrada Honda y Avenida La Plaza Sur.

El caudal convirtió las avenidas en riadas de lodo, arrastrando a múltiples vehículos particulares que transitaban a esa hora por el sector. Uno de los episodios más críticos se vivió cuando un colectivo del sistema Red Metropolitana de Movilidad fue volcado y desplazado por la fuerza de la corriente, lo que obligó a los pasajeros a salir de la máquina e incluso resguardarse sobre el techo para evitar ser llevados por el agua.

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El paso del alud causó severos trastornos en la infraestructura precordillerana. Las instalaciones de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo sufrieron anegamientos en sus dependencias, obligando a la institución a suspender preventivamente la atención del Servicio de Urgencia, consultas médicas y exámenes ambulatorios. Desde el recinto de salud confirmaron que los pacientes hospitalizados se mantuvieron a salvo en sus salas sin requerir evacuación.

Asimismo, se reportaron daños e inundaciones en sedes educativas como la Universidad de los Andes y Duoc UC, al tiempo que la autoridad comunal decretó la suspensión total de clases en todos los colegios de Las Condes.

Factores desencadenantes

Según consignan medios chilenos, el fenómeno se produjo en el marco del temporal que afecta a la zona central del país desde el miércoles, el cual acumuló precipitaciones récord de 103,0 mm de agua en la estación Tobalaba del metro. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) catalogó el evento como una "crecida rápida de agua en muy corto tiempo".

En cuanto a las causas estructurales, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, explicó que habría existido un bloqueo en el punto de ingreso del agua hacia los canales subterráneos en el sector de Quebrada Honda, lo que provocó el rebalse hacia la superficie. Por su parte, especialistas urbanos y geógrafos explicaron que la alta isoterma cero, sumada a la pérdida de vegetación provocada por un incendio forestal ocurrido en enero de 2026 -que dejó las laderas expuestas a la erosión- y la capacidad limitada de las quebradas entubadas, actuaron como detonantes de la remoción en masa.

Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno declaró Zona de Catástrofe para la comuna de Las Condes, mientras que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja en diez comunas precordilleranas de la Región Metropolitana (San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina).

La Municipalidad de Las Conde desplegó equipos en terreno y fijó un perímetro de seguridad para mantener las vías despejadas para los vehículos de emergencia. En paralelo, el Cuerpo de Bomberos de Santiago ordenó el acuartelamiento general de sus compañías. La respuesta oficial también generó cuestionamientos debido a que Senapred no emitió la alerta SAE de evacuación a los teléfonos móviles de los vecinos al momento en que se desató la emergencia en San Carlos de Apoquindo.

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