Uno Entre Rios | Ovación | Bolivia

Bolivia busca ganarle a Brasil y esperar una mano de Colombia

Bolivia y Brasil jugarán desde las 20.30 en el Estadio Municipal de El Alto. El local necesita ganar a Brasil y que Venezuela pierda o empate ante Colombia.

9 de septiembre 2025 · 14:13hs
Bolivia no perdió en el Alto en estas Eliminatorias.

Bolivia no perdió en el Alto en estas Eliminatorias.

Bolivia y Brasil jugarán este martes desde las 20.30 en el Estadio Municipal de El Alto, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Verde, con la altura a su favor y pendiente al resultado de Venezuela, irá por el triunfo que le permita acceder al repechaje: debe ganar y esperar una manito de Colombia que se mide con Venezuela.

Merentiel marcó el primero para Boca contra Benfica.

Oficial de FIFA: el tremendo récord de audiencia de Boca en el Mundial de Clubes

Si Olimpia gana será el nuevo líder del certamen de la APB.

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Bolivia consiguió llegar con vida a la última fecha por primera vez desde la edición de 1994, y aunque no dependa de sí misma, tiene la esperanza de sacar un buen resultado para así meterse en el repechaje mundialista, que se llevará a cabo en marzo de 2026 y tiene nuevo formato.

La Vinotinto registra un total de 18 unidades; la Verde, en cambio, tiene un solo punto menos (17). Entonces, ¿qué necesita?

  • Bolivia necesita ganar a Brasil y que Venezuela pierda o empate ante Colombia.

Por su parte, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti logró poder afrontar esta fecha FIFA ya clasificado al Mundial de 2026, pero no convenció a sus hinchas a causa de su bajo nivel demostrado durante las Eliminatorias. Ante esta situación, el entrenador italiano aseguró que durante esta ventana iba a convocar “nuevos jugadores” y sorprendió con las ausencias de estrellas como Rodrygo, Neymar y Vinicius, luciéndose de igual manera y goleando a Chile en el Maracaná, por lo que buscará seguir su levantada en esta última jornada.

Bolivia vs. Brasil, por las Eliminatorias: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 20.30
  • TV: TyC Sports 2
  • Árbitro: Cristian Garay
  • VAR: Rodrigo Carvajal
  • Estadio: Municipal de El Alto
Bolivia Venezuela Brasil Bolivia
Noticias relacionadas
Venezuela es loca este lunes.

Venezuela se la juega ante Colombia

Los Pumas 7 volvieron a los entrenamientos: el paranaense Bautista Lescano quedó afuera de la lista.

Los Pumas 7 volvieron a los entrenamientos: el paranaense Bautista Lescano quedó afuera de la lista

Héctor Canteros enfrentando a Ronaldinho en el clásico sudamericano protagonizado entre la Selección Argentina y Brasil.

Jugó en Patronato y lució la 10 de la Selección Argentina

¿quien lucira la 10 de la seleccion argentina ante la ausencia de messi?

¿Quién lucirá la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi?

Ver comentarios

Lo último

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Inauguración del Salón de Usos Múltiples, presentación de la Revista Digital de AMET, y capacitación para Delegados

Inauguración del Salón de Usos Múltiples, presentación de la Revista Digital de AMET, y capacitación para Delegados

Ultimo Momento
Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Inauguración del Salón de Usos Múltiples, presentación de la Revista Digital de AMET, y capacitación para Delegados

Inauguración del Salón de Usos Múltiples, presentación de la Revista Digital de AMET, y capacitación para Delegados

$LIBRA: Sesiona la comisión investigadora de Diputados

$LIBRA: Sesiona la comisión investigadora de Diputados

En Argentina mueren 40.000 personas al año por el tabaquismo

En Argentina mueren 40.000 personas al año por el tabaquismo

Policiales
San José: una motociclista con lesiones graves

San José: una motociclista con lesiones graves

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Se entregó el principal sospechoso del crimen en barrio Capibá

Se entregó el principal sospechoso del crimen en barrio Capibá

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Ovación
Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Los Pumas 7 volvieron a los entrenamientos: el paranaense Bautista Lescano quedó afuera de la lista

Los Pumas 7 volvieron a los entrenamientos: el paranaense Bautista Lescano quedó afuera de la lista

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Bolivia busca ganarle a Brasil y esperar una mano de Colombia

Bolivia busca ganarle a Brasil y esperar una mano de Colombia

Venezuela se la juega ante Colombia

Venezuela se la juega ante Colombia

La provincia
Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

Gualeguaychú: piden informes para saber si un edil oficialista está enganchado de la luz

Gualeguaychú: piden informes para saber si un edil oficialista "está enganchado de la luz"

Prohíben el uso de monopatines eléctricos en las calles de Gualeguaychú

Prohíben el uso de monopatines eléctricos en las calles de Gualeguaychú

La Municipalidad de Paraná intimó a las prestatarias del transporte urbano

La Municipalidad de Paraná intimó a las prestatarias del transporte urbano

Concordia será sede del Primer Encuentro de Cultura Guaraní - Jesuítica

Concordia será sede del Primer Encuentro de Cultura Guaraní - Jesuítica

Dejanos tu comentario