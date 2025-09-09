Venezuela: Maduro volvió a adelantar la Navidad a octubre

En medio de las tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro volvió a adelantar a octubre la Navidad en Venezuela: Es para “defender el derecho a la felicidad”

Nicolás Maduro anunció este lunes el adelantamiento de la Navidad para el 1 de octubre y justificó que permitirá “defender el derecho a la felicidad” en tiempos complicados para su país con la amenaza de Estados Unidos en el Caribe.

El adelantamiento de la Navidad fue comunicado por el propio presidente durante la transmisión del programa Con Maduro + que conduce en la televisión estatal venezolana. Allí, el mandatario chavista se jactó de “ defender el derecho a la felicidad ” y cuestionó el despliegue militar que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, justifica como parte de una lucha antinarcóticos.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad. Desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela”, afirmó y agregó: “Otra vez este año la Navidad arranca el 1 de octubre con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas, hallacas”.

En septiembre de 2024, en medio de una crisis en Venezuela por acusaciones de fraude electoral en las elecciones en las que se impuso ante Edmundo González, Maduro también optó por adelantar la festividad: “Es septiembre y ya huele a navidad y por eso este año en homenaje al pueblo combativo, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar la Navidad para el 1° de octubre; llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad“.

“Unos tipos con sotana salieron a decir que hay Navidad solo si ellos la decretaban. No, no, señor de sotana, usted aquí no decreta nada. Jesucristo le pertenece al pueblo, las Navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera celebrar sus Navidades”, sostuvo al dar inicio a la festividad el 1 de octubre del año pasado.

Donald Trump amenaza con atacar cárteles en suelo venezolano

En el marco de las tensiones crecientes entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que está considerando distintas opciones militares para atacar a los cárteles de la droga que operan en territorio venezolano, lo que incluiría eventuales golpes directos dentro del país sudamericano.

Al ser consultado sobre la posibilidad de atacar a las organizaciones de narcotráfico dentro del territorio venezolano, el mandatario brindó una respuesta evasiva sin confirmar ni negar ningún tipo de operación. “¿Están considerando atacar a los cárteles dentro de Venezuela?”, le preguntó un periodista a la salida de la Casa Blanca. A lo que el líder republicano respondió sugestivo: “Ya se enterarán”.