La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

El estadio Tahuichi de Santa Cruz de la Sierra no llegará a tiempo con sus reformas y la definición de la Copa Sudamericana se jugará en Asunción.

La Confederación Sudamericana de Fútbol resolvió que la final de la Copa Sudamericana 2025 se dispute en Asunción, Paraguay, después de que el Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, no cumpliera con los plazos de remodelación.

De esta manera, se repite la sede del 2019 y 2024, aunque todavía no se oficializó si el escenario será nuevamente La Nueva Olla (donde Colón perdió y se consagró campeón Racing, respectivamente).

El último relevamiento técnico en el estadio boliviano fue concluyente: no habrá tiempo para terminar las obras. Ante esa situación, la Conmebol aplicó su protocolo, que establece trasladar la definición a la sede anterior, garantizando así organización y logística probadas.

De inmediato, comenzaron las conversaciones con el Gobierno de Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol para coordinar la organización del partido decisivo. Desde la entidad continental remarcaron que la prioridad es sostener la excelencia del evento en todos sus aspectos.

En su comunicado, el organismo explicó que la medida se adoptó tras “agotar todos los plazos razonables”, con el fin de preservar la calidad de la competencia y responder a los compromisos asumidos con clubes, hinchas y patrocinadores.

Aunque el cambio es inmediato, Conmebol aclaró que mantendrá las inversiones en el Tahuichi, ya que la Federación Boliviana de Fútbol pretende volver a postular la sede para la final de 2027, con la expectativa de que las reformas se completen a tiempo.

Lanús, el único equipo argentino con chances de llegar a Asunción

En el plano deportivo, Lanús es el único equipo argentino que sigue en carrera, luego de que Independiente fuera descalificado por los gravísimos incidentes en la revancha ante la U de Chile en los octavos de final, y sueña con llegar a la definición y ser protagonista en Asunción.

El Granate, campeón de la edición 2013 y subcampeón en 2020, se enfrentará con Fluminense en los cuartos de final.